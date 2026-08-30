Уфимский «Салават Юлаев» занял второе место на турнире в Магнитогорске

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» (Уфа) стал серебряным призером предсезонного турнира Мемориал Ромазана в Магнитогорске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В активе нападающего Егора Сучкова — одна голевая передача на Мемориале Ромазана

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ В активе нападающего Егора Сучкова — одна голевая передача на Мемориале Ромазана

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ

Уфимцы начали турнир 25 августа победой над челябинским «Трактором» (4:2). Через два дня они победили «Ладу» из Тольятти в овертайме (6:5). 28 августа «юлаевцы» впервые проиграли: в овертайме сильнее оказался «Амур» из Хабаровска (2:3).

Последняя игра Мемориала Ромазана состоялась 29 августа. Матч с хозяевами площадки — магнитогорским «Металлургом» — тоже завершился в овертайме. Победу одержали хозяева (2:3), которые и стали чемпионами турнира.

«Салават Юлаев» завершил серию предсезонных встреч. Следующий матч состоится 5 сентября: новый чемпионат Континентальной хоккейной лиги уфимцы начнут в Череповце игрой с «Северсталью».

Идэль Гумеров