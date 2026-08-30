За шесть месяцев 2026 года Роспотребнадзор выявил нарушения на 418 предприятиях общепита Прикамья
За шесть месяцев 2026 года сотрудники краевого управления Роспотребнадзора по Пермскому краю проверили соблюдение санитарных норм на 573 предприятиях общественного питания. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю
В 418 заведениях были выявлены нарушения обязательных требований. По результатам проверок приостановлена деятельность 35 кафе и столовых, составлены протоколы об административных правонарушениях.
Среди наиболее часто встречающихся нарушений — неисправные сети водоснабжения; прием и использование сырья без маркировки и документов; несоблюдение условий хранения и сроков годности продуктов; несоответствие блюд и кулинарных изделий требованиям технических регламентов и др.