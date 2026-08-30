В Башкирии задержали подозреваемую в краже денег со счета участника СВО

В Кигинском районе Башкирии полиция возбудила уголовное дело о краже (ч. 4 ст. 158 УК РФ) за хищение денег с банковской карты командированного в зону СВО, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

В краже обвиняется 53-летняя работница швейной фабрики. По версии полиции, она подсмотрела, как сожитель прятал карту своего брата вместе, находившегося в командировке в зоне СВО. На счету находилось 750 тыс. руб., но в какой-то момент деньги с карты стали списываться.

Полицейским обвиняемая рассказала, что воспользовалась ПИН-кодом, который был запрятан вместе с картой, и несколько раз обналичила деньги с чужого счета. Она раскаялась и призналась в содеянном.

Часть средств возвращена владельцу.

Идэль Гумеров