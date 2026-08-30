В Уфе открыли новую школу в микрорайоне Глумилино

29 августа в Уфе состоялась церемония открытия нового корпуса школы №88 в микрорайоне Глумилино. По видеосвязи участие в открытии учреждения принял президент России Владимир Путин, на месте о готовности сооружения отчитался глава Башкирии Радий Хабиров.

Школа вместимостью 1225 человек напротив Дворца борьбы строилась по концессионному соглашению правительства Башкирии с корпорацией ВЭБ.РФ. Она стала первым учебным заведением для микрорайона, который активно застраивается с начала 2010-х годов.

На церемонии открытия глава Башкирии пригласил господина Путина в Уфу на запуск межвузовского кампуса, запланированный на конец года.

Идэль Гумеров