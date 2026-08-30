ГАИ Челябинска установила у школ ростовые фигуры детей

Госавтоинспекция Челябинска установила полноразмерные макеты школьников у пешеходных переходов вблизи образовательных организаций. Как сообщили в городском управлении ГАИ, места для размещения фигур выбирались исходя из интенсивности дорожного движения и близости учебных заведений к проезжей части.

Основной целью инициативы является превентивное снижение скорости автомобилистами. По расчетам ведомства, визуальный образ ребенка у перехода должен заставить водителей заранее проявлять осторожность.

«Неожиданный визуальный объект призван насторожить автомобилистов и напомнить о необходимости быть предельно внимательными в зоне перехода»,— уточнили в ГАИ.

Евгений Рыженьков