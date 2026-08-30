«Ахмат» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче РПЛ

В субботу, 29 августа, в Грозном прошел матч 6-го тура Альфа-Банк Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2026/2027 между местным «Ахматом» и самарскими «Крыльями Советов». Встреча завершилась со счетом 3:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В составе хозяев отличились Лечи Садулаев, Эгаш Касинтура и Георгий Мелкадзе. У гостей дважды забил Иван Олейников, еще один гол на счету Никиты Чернова.

«Ахмат» и «Крылья Советов» после шести туров набрали по шесть очков. Команды занимают восьмое и десятое места в турнирной таблице РПЛ соответственно.

Андрей Сазонов