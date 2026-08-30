В Кировской области на закупку двух магнитно-резонансных томографов выделили 140 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Кировской области на покупку МРТ выделят 140 млн рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Кировской области на покупку МРТ выделят 140 млн рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Цена одного аппарата составляет 70 млн руб. Контракт также предусматривает ввод оборудования в эксплуатацию и обучение специалистов. Поставить оборудование необходимо до декабря этого года.

Заказчиком выступил Минздрав Кировской области.

Анна Кайдалова