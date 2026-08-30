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В Челнах на содержание и ремонт дорог направят 153 млн рублей

В Набережных Челнах на содержание и ремонт дорог, мостов, подземных переходов и других объектов дорожного хозяйства выделили 153,1 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

В Челнах на содержание и ремонт дорог направят 153 млн рублей

В Челнах на содержание и ремонт дорог направят 153 млн рублей

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Челнах на содержание и ремонт дорог направят 153 млн рублей

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Работы будут выполняться на автомобильных дорогах общей протяженностью 1 тыс. км и площадью 8,87 млн кв. м. Их должны завершить до конца года.

Заказчиком выступает исполком Набережных Челнов.

Анна Кайдалова