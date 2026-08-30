Доля Китая во внешнем товарообороте Кировской области в 2026 году выросла до 54%

Доля Китая во внешнем товарообороте Кировской области за январь – май 2026 года достигла 54%. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил губернатор региона Александр Соколов.

По итогам всего 2025 года этот показатель составлял 30%. В 2025 году экспорт в Китай составил 19% от общего объема экспорта Кировской области – увеличился на 20,2% по сравнению с 2024 годом. Импорт составил 62,9% от общего объема импорта и увеличился на 30,5%.

Основу экспорта в КНР составляет продукция деревообработки, в том числе березовая фанера, а также химические удобрения и кондитерские изделия. Из Китая, в свою очередь, импортируются станки, дорожная техника и автотранспорт.

Анна Кайдалова