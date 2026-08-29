В Казани у театра Камала в 2027 году появится мультимедийный фонтан

В Казани представили концепцию мультимедийного фонтана на озере Нижний Кабан, который планируют открыть в 2027 году. Плавающая конструкция с водным экраном для светомузыкальных шоу разместится напротив нового здания театра имени Камала. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

Фонтан станет частью третьей очереди благоустройства набережной. В оформлении планируется использовать мотивы татарской культуры, в реализации проекта участвует Сбер.

Открытие фонтана предварительно намечено на 30 августа 2027 года — ко Дню республики и города.

Анар Зейналов