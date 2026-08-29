Справедливая пропаганда

Избирком Саратовской области опубликовал финансовый отчет партий за второй квартал 2026 года. Общий объем израсходованных средств составил 31,18 млн руб. Сводка охватывает 17 региональных отделений, из которых реальные финансовые операции проводили только шесть. Одно из отличий кампании-2026 — значительный рост трат партии «Справедливая Россия» на пропаганду. На агитацию СР потратила в 2,6 раза больше ЕР. Единственной партией, получившей пожертвований больше, чем выделили из центра, стало «Яблоко». Политологи считают, что кандидаты заметно сократили траты на избирательные кампании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / kalininrus Фото: t.me / kalininrus

Избирательная комиссия Саратовской области в преддверии выборов в Государственную думу обнародовала финансовую отчетность региональных отделений политических партий. Абсолютным лидером остается «Единая Россия» (ЕР), на долю которой пришлось почти три четверти всех расходов. Наиболее примечательные изменения в стратегии продемонстрировала «Справедливая Россия» (СР), потратившая на пропаганду около 60% квартального бюджета — в 2,6 раза больше, чем ЕР. Ряд отделений, включая «Коммунистов России», «Родину» и «Зеленых», не провели за квартал ни одной финансовой операции.

«Единая Россия»

Саратовское региональное отделение ЕР получило за второй квартал 19,57 млн руб., из которых 15,34 млн руб. составили средства, перечисленные из федерального аппарата партии. Еще 2,41 млн руб. поступило в виде членских взносов, что является наибольшим показателем среди всех партий. Пожертвования принесли отделению 1,29 млн руб., из которых 732 тыс. руб. поступили от юридических лиц и 553 тыс. руб. — от физических.

Расходы отделения составили 22,96 млн руб., что на 3,39 млн руб. превысило квартальные поступления и было покрыто за счет накопленного остатка. Большую часть (20,10 млн руб.) направили на содержание реготделения. На проведение публичных мероприятий ЕР потратила 1,68 млн руб., на съезды и конференции — 640 тыс. руб., на пропагандистскую деятельность — 540 тыс. руб. На конец отчетного периода на счетах «Единой России» оставалось 40,28 млн руб., что является крупнейшим остатком среди всех партий.

КПРФ

Саратовское отделение КПРФ получило за второй квартал 4,74 млн руб. Расходы составили 4,59 млн руб. Основным источником финансирования стали средства федерального центра партии, — 3,94 млн руб. Членские взносы принесли 334 тыс. руб., пожертвования — 180 тыс. руб. (100 тыс. руб. от юридических лиц и 80 тыс. руб. от физических). Доходы от предпринимательской деятельности составили 277 тыс. руб.

На содержание реготделения партия направила 2,82 млн руб. На пропаганду ушло 1,33 млн руб. Проведение съездов и конференций обошлось бюджету КПРФ в 246 тыс. руб., публичных мероприятий — 109 тыс. руб. Прочие расходы составили 32 тыс. руб., еще 58 тыс. руб. отделение вернуло в федеральный центр. На конец квартала на счете саратовского КПРФ оставалось 26,83 млн руб. — это второй по величине остаток.

«Справедливая Россия»

При поступлениях в 1,9 млн руб. саратовское отделение СР потратило 2,34 млн руб., покрыв разницу за счет остатка на начало периода (1,21 млн руб.). Основным источником средств стал транш от федерального руководства партии (1,67 млн руб.), а также пожертвования физлиц (149 тыс. руб.) и доходы от предпринимательской деятельности (80 тыс. руб.).

На информационную, рекламную и издательскую работу ушло 1,4 млн руб. Это превышает аналогичные расходы «Единой России» в 2,6 раза и сопоставимо с тратами КПРФ (1,33 млн руб.), при том что общий бюджет СР в пять раз меньше коммунистического. Доля пропаганды в общей структуре расходов отделения составила около 60%, что является самым высоким показателем среди всех активных отделений (КПРФ — 29%, ЕР — менее 3%). На содержание отделения ушло 936 тыс. руб., а остаток на счетах к концу квартала сократился до 222 тыс. руб.

ЛДПР

Саратовское отделение ЛДПР получило 675 тыс. руб. — транш от федерального руководства. Расходы составили 677 тыс. руб., разрыв покрыли за счет остатка на начало периода в 3,25 тыс. руб. Из общей суммы расходов 446 тыс. руб. ушло на содержание отделения, а 232 тыс. руб. — на пропагандистскую деятельность, при этом на публичные мероприятия и съезды отделение ничего не потратило . Остаток на счетах ЛДПР к концу квартала составил 1,42 тыс. руб.

«Яблоко»

Саратовское «Яблоко» получило 422 тыс. руб., из которых 163 тыс. руб. поступили от федерального аппарата партии, а 260 тыс. руб. — в виде пожертвований от физических лиц. «Яблоко» стало единственным отделением, частные пожертвования которому превысили финансирование из центра. Расходы отделения составили 418 тыс. руб., из которых 373 тыс. руб. ушли на содержание отделения и 45 тыс. руб. — на пропаганду. На конец квартала на счетах «Яблока» оставалось 292 тыс. руб.

«Новые люди»

Саратовские «Новые люди» получили 189 тыс. руб. в виде транша от федерального центра. Партия потратила 194 тыс. руб. — целиком на содержание реготделения. На пропаганду, публичные мероприятия и любые другие активности отделение средств не выделяло. Остаток на счетах к концу квартала составил 241 руб.

Одиннадцать из семнадцати зарегистрированных в Саратовской области региональных отделений политических партий не провели во втором квартале 2026 года ни одной финансовой операции. В эту группу вошли отделения «Гражданской Платформы», «Партии Прогресса», «Зеленых», «Российской партии свободы и справедливости», «Родины», «Партии за справедливость!», «Казачьей партии», «Партии пенсионеров», «Партии социальной защиты», «Партии Возрождения России» и «Коммунистов России». Ни одно из перечисленных отделений не получило и не потратило денежных средств, не приобрело и не списало имущество.

Увеличение трат СР на агитацию политолог Всеволод Колобродов назвал «предсказуемым» явлением, напомнив о прошедшей зимой кампании по замещению руководителя отделения Вячеславом Калининым. «Источник средств — центральный аппарат партии. Калинин позиционировал себя как политика с большими собственными ресурсами и возможностями, способного самостоятельно привлечь средства для работы реготделения и агитационной кампании. По бумагам же личные ресурсы оцениваются в 80 тыс. руб.»,— отметил собеседник «Ъ — Средняя Волга».

Эксперт считает, что оценить эффективность кампании СР сложно. «Эссеры раньше всех выкупили уличные баннеры для агитации, Калинин же продолжил политику заполнения всего информационного пространства заголовками со своим именем. Ставку сделали на количественнные показатели», — предположил господин Колобродов.

«Не менее странным выглядит и тот факт, что при рекордных тратах на агитацию, главное лицо избирательной кампании не идет по одномандатному округу»,— заметил политолог.

В целом Всеволод Колобродов оценил траты на организацию кампаний, как значительно снизившиеся. При этом частью агитации отдельных политиков собеседник назвал «масштабные инфраструктурные проекты, как, например расширение набережной и реконструкция пляжей». «Ставки на яркие плакаты и лозунги делают все реже. Избиратели видели сотни плакатов и тысячи лозунгов, поэтому интереса они вызывают все меньше и меньше»,— резюмировал собеседник.

Дарья Васенина