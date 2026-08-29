Один из проектов Самарской области вошел в топ-100 по России на форуме в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде проходит форум «Сильные идеи для нового времени». Один из проектов Самарской области вошел в топ-100. Об этом сообщает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Всего от жителей региона в этом году поступило более 2,3 тыс. инициатив. По этому числу регион занимает шестое место в стране. Эксперты высоко оценили инициативу Натальи Медведевой «Национальный защитный контур для инвесторов в импортозамещающие производства».

«Сегодня бизнес вкладывает миллиарды рублей в создание производств, но после запуска завода инвестор зачастую остается один на один с новыми рисками — демпингом импорта, сложностями выхода на рынок и загрузки созданных мощностей. Поэтому следующий шаг — научиться не только помогать создавать такие производства, но и защищать уже сделанные инвестиции. Именно на это направлен проект Натальи», — отмечает Вячеслав Федорищев.

Еще одна инициатива попала в топ-300. Резидент технопарка «Жигулевская долина» Вадим Сорин представил ИИ-платформу «UMWELT FMEA». Эта система автоматизирует разработку техдокументации, ускоряет инженерные решения и сокращает путь от чертежа до готового изделия.

Руфия Кутляева