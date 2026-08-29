В Ульяновской области задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков

В Ульяновской области в селе Калиновка задержали неработающего 45-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении запрещенных веществ. Об этом сообщает УМВД России по Ульяновской области.

По версии следствия, злоумышленник через интернет приобрел наркотическое средство для личного потребления. Подозреваемый поехал в Сызрань Самарской области, чтобы забрать «закладку». Во время обыска в автомобиле задержанного полицейские обнаружили и изъяли бумажный сверток с порошкообразным веществом внутри.

Химическое исследование показало, что изъятый у подозреваемого материал является наркотическим средством «метадон» массой 0,338 г.

Возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера принуждения — обязательство о явке.

Руфия Кутляева