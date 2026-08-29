Челябинский «Трактор» проиграл «Ладе» на турнире в Магнитогорске

«Трактор» провел свой заключительный матч на мемориале имени Ромазана в Магнитогорске. Соперником челябинцев стала тольяттинская «Лада».

Тольяттинцы первыми открыли счет. Во второй двадцатиминутке свою уже третью шайбу в нынешнем межсезонье забросил защитник «Трактора» Иван Выдренков. Решающим стал гол форварда «Лады» Андрея Чивилева в самом начале третьего периода. Под конец матча «Трактор» сменил вратаря на шестого полевого игрока, однако «Лада» забросила третью шайбу в уже пустые ворота, гол на счету Расима Шакирова.

1:3 — поражение челябинского клуба, который до этого в рамках турнира уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» 2:4 и магнитогорскому «Металлургу» 1:3, а также победил в серии буллитов хабаровский «Амур» 3:2. «Трактор» занял на турнире последнее место.

Регулярный чемпионат КХЛ челябинский клуб начнет в Ярославле против местного «Локомотива», действующего обладателя Кубка Гагарина.