Челябинский застройщик АПРИ увеличил выручку на 29,5%

ПАО АПРИ, мультирегиональный девелопер и крупнейший застройщик в Челябинской области, опубликовало консолидированные финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2026 года.

Как сообщает пресс-служба компании, выручка ПАО АПРИ за первые шесть месяцев текущего года составила 12,01 млрд руб. (+29,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Продажи компании выросли на 48% в квадратных метрах и на 54% в денежном выражении. Основной вклад в прирост внесли проекты «Притяжение» и вторая очередь «ТвояПривилегия» в Челябинске.

Чистая прибыль за первое полугодие составила 120,7 млн руб., при этом показатель в пересчете на последние 12 месяцев составил 1,39 млрд руб. Собственный капитал Группы составил 9,12 млрд руб. (+16,3% год к году). Соотношение чистого долга и капитала — 5,3x.

«После активного расширения географии наш главный фокус — раскрыть потенциал сформированного портфеля и перевести его в устойчивый финансовый результат. Уже сегодня потенциальная выручка от готовых и близких к завершению объектов, находящихся в продаже, превышает весь долг компании. Мы также готовим к запуску еще три проекта — два в Кавказских Минеральных Водах и один в Ленинградской области. По нашим расчетам, их маржинальность выше средней по действующему портфелю. Высокие ставки пока влияют на чистую прибыль, и наша задача — последовательно снижать эту нагрузку по мере продаж и наполнения счетов эскроу»,— приводит пресс-служба АПРИ слова председателя совета директоров компании Алексея Овакимяна.

Дмитрий Моргулес