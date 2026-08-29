Всемирные игры кочевников пройдут в Казани в 2028 году

VII Всемирные игры кочевников состоятся в Казани в 2028 году. Об этом будет объявлено на саммите ШОС, заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Мы имеем в виду провести следующие Игры кочевников в 2028 году, то есть через два года в Казани, и об этом будет объявлено на саммите ШОС»,— сказал представитель Кремля.

Всемирные игры кочевников — международные состязания по этническим видам спорта, в основе которых народные игры исторически кочевых народов Центральной Азии. Пятые игры прошли в Астане в сентябре 2024 года, шестые пройдут в Кыргызстане с 31 августа по 6 сентября 2026 года.

Анар Зейналов