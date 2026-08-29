Самарская область входит в топ-12 в стране по количеству организаций, охваченных проектом «Футбол в школе»

С 1 сентября 150 школ Самарской области подключатся к проекту «Футбол в школе». Регион входит в 12 лучших по стране по количеству охваченных проектом организаций. Об этом сообщает министерство спорта Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Проект реализуют Российский футбольный союз совместно с Минпросвещения РФ. Его цель — массово вовлечь школьников в футбол через уроки физкультуры, секции и соревнования на базе самих школ. Это отвечает целям государственной программы «Спорт России».

В школах Самары и Тольятти 1 сентября побывают игроки и сотрудники профессиональных футбольных клубов «Крылья Советов» и «Акрон». Школьники смогут пообщаться с футболистами, задать вопросы и узнать много нового об игре из первых уст.

С 1 сентября 2026 года в Самарской области «Футбол в школе» будут реализовывать 150 общеобразовательных организаций. 21 дошкольная образовательная организация будет реализовывать программу развития дошкольного футбола.

Руфия Кутляева