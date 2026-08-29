В Оренбуржье тушат ландшафтный пожар на площади 9 тысяч га

В Кувандыкском районе Оренбургской области горит сухая трава в районе урочища Ольховка и поселка Маячный. Площадь возгорания составляет около 9 тыс. га. Об этом сообщает региональное МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

В ведомстве уточняют, что угрозы населенным пунктам нет. На месте работают шесть специалистов и три единицы техники МЧС России, а также противопожарные службы муниципального образования. Всего в тушении пожара участвуют 22 специалиста и 11 единиц техники.

Руфия Кутляева