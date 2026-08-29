Бывших топ-менеджеров пермского Экопромбанка снова привлекают к ответственности

Арбитражный суд Пермского края 5 октября рассмотрит вопрос о возобновлении производства по спору о привлечении к субсидиарной ответственности бывших заместителей председателя правления Экопромбанка Алексея Лихачева, Алексея Червонных и Владимира Манина и экс-председателя кредитного комитета Татьяны Мазуки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

С соответствующим заявлением конкурсный управляющий обанкротившегося Экопромбанка обратился еще в 2017 году. Общая сумма требований к ним, а также к бывшему председателю правления кредитной организации Андрею Туеву составила 3,25 млрд руб. В итоге к ответственности был привлечен только господин Туев. Требования к остальным ответчикам на сумму 261,7 млн руб. были выделены в отдельное производство. Взыскиваемая сумма — предполагаемый ущерб банку от прекращения залога по кредиту. Это решение ответчики безуспешно пытались обжаловать в вышестоящих инстанциях. В 2019 году точку поставил Верховный суд, который отказался рассматривать жалобу.

Напомним, 18 марта 2014 года у Экопромбанка была отозвана лицензия, после чего кредитная организация была признана банкротом. На момент отзыва лицензии обязательства банка превышали 6,3 млрд руб.