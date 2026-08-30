Экс-сотрудник прикамского ФСИН осужден за пронос в колонию насвая и взятки

Пермский краевой суд усилил приговор бывшему работнику исправительной колонии №40 Александру Сомову. Первая инстанция признала его виновным в получении взяток за незаконные действия, а также в превышении полномочий из корыстной заинтересованности. В ходе расследования было установлено, что злоумышленник неоднократно проносил на территорию колонии насвай для одного из осужденных, а также предметы для приготовления пищи — терки и ножи. За это его родственники перевели господину Сомову в общей сложности около 70 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Сам Александр Сомов вину признал полностью, а по факту одного из случаев проноса на территорию ИК запрещенных веществ написал явку с повинной. Суд первой инстанции признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа и принудительных работ с запретом занимать должности в правоохранительных органах сроком на 2,5 года. Пермский краевой суд частично удовлетворил представление прокуратуры и приговорил бывшего сотрудника к трем годам колонии общего режима со штрафом 300 тыс. руб.