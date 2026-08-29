В Ижевске задержали двух братьев по подозрению в организации нарколаборатории

Двух братьев 36 и 42 лет задержали полицейские Удмуртии при силовой поддержке Росгвардии в Ижевске. Их подозревают в незаконном приобретении и хранении марихуаны (ст.228 УК, до 10 лет лишения свободы). Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Первого арестовали на ул. Союзной и изъяли 26 г вещества. В последующем в подъезде дома на ул. Удмуртской задержали второго. В ходе обыска квартиры одного из задержанных оперативники обнаружили агролабораторию с оборудованным освещением, терморегуляцией и вентиляцией.

«В помещении находилось 13 горшков с кустами конопли, а также пакеты с удобрениями и бутылки с жидкостями. Установлено, что растение, содержащее наркотическое средство, братья выращивали как для личного потребления, так и для продажи»,— говорится в сообщении.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.