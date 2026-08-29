Ночью над Татарстаном сбили БПЛА

Средства ПВО ночью уничтожили БПЛА над Татарстаном. Об этом говорится в сводке Минобороны России. Сколько именно аппаратов сбили над республикой, не уточняется.

Всего за ночь дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 313 украинских беспилотников самолетного типа. Их сбили над 12 регионами, в том числе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Татарстаном, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Сегодня утром в Татарстане вводили режим ракетной опасности. Он действовал около двух часов и был отменен в 06:06. Также объявлялась угроза атаки беспилотников на Казань и Зеленодольск. Аэропорты республики временно закрывали, в 06:43 ограничения сняли.

Анар Зейналов