Жительница Пермского округа перевела мошенникам 1,4 млн рублей

Отдел МВД «Пермский» возбудил уголовное дело по факту мошенничества, жертвой которого стала 44-летняя местная жительница. Она пыталась купить иномарку через интернет-мессенджер, однако лишь потеряла деньги. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

По словам женщины, она решила приобрести автомобиль и нашла в мессенджере аккаунт по продаже иномарок. Ее заинтересовала модель Subaru XV стоимостью 1,3 млн руб. с доставкой до Москвы. После того как женщина внесла предоплату в сумме 500 тыс. руб., ей выслали договор об оказании услуг. Через несколько дней она вновь перевела аналогичную сумму, а затем еще около 400 тыс. руб. Когда ее попросили заплатить таможенный сбор в размере 700 тыс. руб., она отказалась и обратилась в полицию.

Полицейские пытаются установить преступников.