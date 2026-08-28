В Ульяновске 84% родителей одобряют запрет на использование мобильных телефонов

Запрет на использование мобильных телефонов на уроках, введенный Министерством просвещения РФ, в Ульяновске одобряют 84% родителей школьников. Об этом в пятницу сообщила компания SuperJob, раскрывая данные нового исследования, проведенного аналитиками компании на основе опросов жителей города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По данным компании, сторонников среди отцов больше, чем среди матерей (87% и 81% соответственно). При этом родители в возрасте до 40 лет поддерживают инициативу реже (80%), чем те, кто старше (88%). Среди обладателей высшего образования за запрет выступают 89%, среди имеющих среднее специальное — 74%. Опрошенные с доходом до 100 тыс. руб. в месяц более лояльно относятся к использованию смартфонов во время учебного процесса, чем те, кто зарабатывает больше.

Среди учителей уровень поддержки запрета составляет 86%, при этом педагоги старше 40 лет настроены категоричнее (за запрет — 91%), чем их молодые коллеги (81%). Против жестких мер выступают лишь 8% учителей.

Андрей Васильев, Ульяновск