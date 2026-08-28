В АСИ координат

Владимир Путин 28 августа прибыл в Нижний Новгород для участия в форуме АСИ, ознакомился с идеями для развития страны и предложил свои. Президент России поручил поработать над притоком частных инвестиций в социальную сферу и будущим ветеранов СВО, а затем посетил новую ледовую арену и производство автомобилей Volga.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Нижний Новгород впервые принял форум Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени», в котором участвовал президент России Владимир Путин. Идеи для развития страны ему подали перед выступлением участники и победители конкурса растущих российских брендов «Знай наших». Среди разработок были коллаборативные роботы, которые работают с людьми, дроны с искусственным интеллектом, устройства для мозга и нервной системы и другие новинки. «Это наше развитие в космосе, повышение качества работы фельдшерско-акушерских пунктов, первичного звена здравоохранения. Это меры, направленные на поддержку семей с детьми, создание новых возможностей для реализации молодых людей нашей страны», —рассказал Владимир Путин об идеях и технологиях, уже выступая на форуме. Развивать их он пообещал поручить правительству.

Идеи самого президента были больше о людях, а не о технологиях. АСИ собирает идеи для будущих поколений как созидательный ответ на вызовы нового времени, все вместе и в интересах укрепления суверенитета. «Боремся за настоящее, будущее России нашими практическими усилиями, направленными на повышение благополучия граждан. Сильна Россия — и будет сильна в будущем», — напомнил Владимир Путин. И поручил АСИ проработать меры для роста частных инвестиций в социальную сферу: образовательные, просветительские инициативы, развитие школ и поликлиник, формирование спортивной и молодежной инфраструктуры и другие направления, от которых «напрямую зависит качество жизни наших людей».

Отдельно Владимир Путин призвал обеспечить ветеранам СВО возможности для реализации в экономике, госуправлении и социальной сфере. «Долг государства и общества — сделать так, чтобы каждый ветеран специальной военной операции мог и дальше служить Отечеству». Необходимо учитывать опыт ветеранов при развитии гражданских и смежных технологий, отметил президент.

На встрече с губернатором Глебом Никитиным Владимир Путин отметил рост экономики региона. Основной проблемой ключевой для Нижегородской области промышленности Глеб Никитин назвал влияние курса рубля на себестоимость и рентабельность продукции и отметил рост объемов разработки программного обеспечения. Владимир Путин заметил, что курс рубля ослаб, однако развитие и темпы региона «хорошие».

Также президент посетил новый ледовый спорткомплекс «Volga Арена» и пообщался с хоккеистами детских команд «Торпедо» и «Радий», расписался на клюшке, свитере и плакате. Еще один автограф Владимир Путин оставил на автомобиле Volga, который начали собирать в нижегородском автомобильном кластере. Завод выпускает модели K40, K50 и C50 и планирует разработать и локализовать бензиновые моторы.

Владимир Зубарев