В Ульяновске с начала года выявлено более 100 компаний с признаками теневой занятости

В Ульяновске по поручению главы города совместно с контрольно-надзорными органами ведется работа по выявлению теневой занятости. С начала года проведено 19 информационных выходов рабочей группы, в ходе которых осуществлен мониторинг 125 субъектов хозяйственной деятельности на предмет осуществления теневой экономики, установлены 105 объектов с признаками нарушений действующего законодательства. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Так, только 20 августа представители администрации города совместно с сотрудниками прокуратуры, регионального УФНС и полиции провели очередные информационные выходы, посетив 26 субъектов хозяйственной деятельности, среди них — организации торговли, строительства и общественного питания, а также автомойки и пункты выдачи заказов. В 17 случаях были выявлены признаки теневой занятости, среди которых — уровень зарплаты сотрудников ниже МРОТ, трудовая деятельность без заключения договоров.

Андрей Васильев, Ульяновск