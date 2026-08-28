«Акрон» и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ

В Самаре завершился матч 6-го тура Альфа-Банк Российской премьер-лиги сезона-2026/2027 между тольяттинским «Акроном» и московским ЦСКА. Встреча завершилась со счетом 2:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В составе хозяев мячи забили Йомар Роча и Жилсон Беншимол. У гостей отличились Лусиано Гонду и Энрике Кармо.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков в шести матчах. «Акрон» располагается на 15-м месте. В активе тольяттинцев три балла.

Андрей Сазонов