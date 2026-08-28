«Спортивная гимнастика становится более свободной»

В середине августа победительницей чемпионата Европы в личном многоборье стала воронежская гимнастка Ангелина Мельникова. Спортсменка показала лучший результат в опорном прыжке и вольных упражнениях, а также заняла третье место на бревне и шестое — на брусьях. О новых нормах поведения на пьедестале, тенденциях в многоборье, церемонии награждения и нейтральном статусе рассказала сама чемпионка на пресс-конференции в Воронеже.

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

— На международную арену мы возвращались с опаской, так как знали, что происходит в информационном поле. Но когда мы туда вернулись, то поняли, что на спортивной арене нет места политическим играм. В целом, и спортсмены, и тренеры, и судьи — все были рады, что мы вернулись.

Однако сейчас происходит достаточно много изменений в спорте. Появилось много различных правил. Например, про нейтральный статус, который мы соблюдали. Еще на Чемпионате Европы появилось правило, что спортсменам нельзя вставать на одну ступеньку. Перед соревнованиями было собрание, где с главным тренером обсуждались все тонкости. Нам говорили: «Помните, пожалуйста, что обязательно поворачиваемся к флагу и что нельзя вставать потом на одну ступень».

Мы как спортсмены, которые и раньше придерживались всех различных правил, старались соблюдать все, что нам сказали. А другие спортсмены или не знают, или, может быть, не слышали о таком правиле. И поэтому на этом чемпионате Европы было сумбурное награждение. Фотографы, видимо, вообще не знали об этом. Они всегда просили нас встать на одну ступеньку для традиционной фотографии, а нам вроде и нельзя, и вроде нас все просят.

Командное золото на этом чемпионате далось мне сложнее всего. Во-первых, потому что в командном первенстве мы не выступали с 2018 года. Во-вторых, изменился формат: командный финал поставили на конец соревнований, хотя обычно медали в этом виде разыгрывали в самом начале турнира, что гораздо удобнее.

Однако по допингу, например, все на прежнем уровне. Мы до сих пор состоим в антидопинговой программе, как и остальные спортсмены ведущих стран.

Мне кажется, спортивная гимнастика становится более свободной. Сейчас в наших выступлениях стало много театрального. Если посмотреть гимнастику ранних годов, например, нулевых, то она была более академичная и школьная. На сегодняшний день мы уходим больше в танцевальную сторону. Сейчас очень много девчонок, которые показывают перформансы на вольных упражнениях. Так что думаю, спортивная гимнастика идет в сторону танцев.

Очень сильные сейчас китайцы и итальянская сборная. В целом уровень остался примерно таким же, как и пять лет назад, разве что многоборье немного просело. Но с учетом приближающейся Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе все команды наверняка начнут постепенно набирать обороты.

Подготовила Надежда Астахова