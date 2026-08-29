Праздничный концерт, матч «Рубина» и салют
Куда сходить на День города и Республики Татарстан в Казани
Празднования Дня Республики Татарстан и 1020-летия Казани в 2025 году
Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ
Фестивали и народные праздники
С 10:00 в экстрим-парке «УРАМ» пройдет VIII фестиваль уличных культур «Урам». В программе — выступления молодежных групп, соревнования по экстремальным видам спорта, батлы, лекции и мастер-классы.
В 11:00 у старого здания театра Камала начнется народный праздник гармонистов. В 14:00 на Казанском ипподроме стартует конноспортивный праздник со скачками и заездами.
В течение дня в городе также будут проходить фестивали национальной культуры, в том числе «Милли кием» и «Печн базары», книжные и семейные программы. На площади у театра имени К. Тинчурина в 15:00 начнется международный фестиваль национальных культур «Восточный базар в Казани».
Главная площадка у «Чаши»
Центральной площадкой станет территория у Центра семьи «Казан». С 15:00 до 22:00 здесь пройдет праздничный фестиваль. Гостей ждут тематические и интерактивные площадки, занятия по йоге, танцевальные активности, настольные игры и маркет с продукцией более 20 локальных брендов.
На главной сцене выступят артисты Казанской городской филармонии и молодые исполнители, пройдет трибьют Ильгаму Шакирову. Хедлайнером концерта станет группа Uma2rman.
Салют
Праздничный салют в 2025 году
Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ
Завершится празднование в 22:00 праздничным салютом. Фейерверк запустят над акваторией Казанки.
Куда еще сходить
Футбол
30 августа на «Ак Барс Арене» состоится матч шестого тура Альфа-Банк РПЛ «Рубин» — махачкалинское «Динамо». Перед игрой в рамках праздничной программы выступят артисты Салават Фатхетдинов и Гузель Уразова. В прошлой встрече 28 февраля «Динамо» одержало победу над «Рубином» со счетом 2:1.
Стоимость билетов — от 300 рублей. (0+)
Цирк
29 и 30 августа в Казанском цирке — шоу «Акварель». В программе: гимнасты на рамке, акробаты на мачте и батуте, воздушные гимнасты, полет, гимнастка с хула-хупами, дрессированные собаки и морские животные.
Стоимость билетов — от 1000 рублей. (0+)