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Праздничный концерт, матч «Рубина» и салют

Куда сходить на День города и Республики Татарстан в Казани

Празднования Дня Республики Татарстан и 1020-летия Казани в 2025 году

Празднования Дня Республики Татарстан и 1020-летия Казани в 2025 году

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Празднования Дня Республики Татарстан и 1020-летия Казани в 2025 году

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Фестивали и народные праздники

С 10:00 в экстрим-парке «УРАМ» пройдет VIII фестиваль уличных культур «Урам». В программе — выступления молодежных групп, соревнования по экстремальным видам спорта, батлы, лекции и мастер-классы.

В 11:00 у старого здания театра Камала начнется народный праздник гармонистов. В 14:00 на Казанском ипподроме стартует конноспортивный праздник со скачками и заездами.

В течение дня в городе также будут проходить фестивали национальной культуры, в том числе «Милли кием» и «Печн базары», книжные и семейные программы. На площади у театра имени К. Тинчурина в 15:00 начнется международный фестиваль национальных культур «Восточный базар в Казани».

Главная площадка у «Чаши»

Центральной площадкой станет территория у Центра семьи «Казан». С 15:00 до 22:00 здесь пройдет праздничный фестиваль. Гостей ждут тематические и интерактивные площадки, занятия по йоге, танцевальные активности, настольные игры и маркет с продукцией более 20 локальных брендов.

На главной сцене выступят артисты Казанской городской филармонии и молодые исполнители, пройдет трибьют Ильгаму Шакирову. Хедлайнером концерта станет группа Uma2rman.

Салют

Праздничный салют в 2025 году

Праздничный салют в 2025 году

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Праздничный салют в 2025 году

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Завершится празднование в 22:00 праздничным салютом. Фейерверк запустят над акваторией Казанки.

Куда еще сходить

Футбол

30 августа на «Ак Барс Арене» состоится матч шестого тура Альфа-Банк РПЛ «Рубин» — махачкалинское «Динамо». Перед игрой в рамках праздничной программы выступят артисты Салават Фатхетдинов и Гузель Уразова. В прошлой встрече 28 февраля «Динамо» одержало победу над «Рубином» со счетом 2:1.

Стоимость билетов — от 300 рублей. (0+)

Цирк

29 и 30 августа в Казанском цирке — шоу «Акварель». В программе: гимнасты на рамке, акробаты на мачте и батуте, воздушные гимнасты, полет, гимнастка с хула-хупами, дрессированные собаки и морские животные.

Стоимость билетов — от 1000 рублей. (0+)

Влас Северин