Праздничный концерт, матч «Рубина» и салют

Празднования Дня Республики Татарстан и 1020-летия Казани в 2025 году

Празднования Дня Республики Татарстан и 1020-летия Казани в 2025 году

Фестивали и народные праздники

С 10:00 в экстрим-парке «УРАМ» пройдет VIII фестиваль уличных культур «Урам». В программе — выступления молодежных групп, соревнования по экстремальным видам спорта, батлы, лекции и мастер-классы.

В 11:00 у старого здания театра Камала начнется народный праздник гармонистов. В 14:00 на Казанском ипподроме стартует конноспортивный праздник со скачками и заездами.

В течение дня в городе также будут проходить фестивали национальной культуры, в том числе «Милли кием» и «Печн базары», книжные и семейные программы. На площади у театра имени К. Тинчурина в 15:00 начнется международный фестиваль национальных культур «Восточный базар в Казани».