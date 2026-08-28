Владимир Путин встретился с губернатором Глебом Никитиным

Президент России Владимир Путин 28 августа провел рабочую встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, сообщила пресс-служба Кремля. В частности, губернатор проинформировал президента о социально-экономическом развитии региона.

Глеб Никитин доложил, что индекс промышленного производства в первом полугодии 2026 года составил 100,2%. «Уверенно развивается IT-сектор: на 22% выросла разработка программного обеспечения. Наша ставка на IT сработала», — отметил губернатор.

Основной проблемой в промышленности губернатор назвал давление курса рубля на себестоимость и рентабельность продукции. «Мы постоянно обмениваемся котировками с представителями реального сектора, поэтому есть надежда, что ситуация улучшится», — заверил Глеб Никитин.

Владимир Путин отметил рост показателей аграрного сектора Нижегородской области.

Владимир Зубарев