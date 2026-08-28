Недействующее вещество

Арбитражный суд Москвы опубликовал мотивировочную часть решения по иску Минпромторга РФ к фармпроизводителю АО «Медисорб». Истец требовал от пермской компании вернуть более 147 млн руб., полученных в качестве субсидии. По мнению чиновников, общество не выполнило условия ее предоставления по организации производства новых лекарств, сорвав сроки реализации проекта. «Медисорбу» в итоге удалось доказать, что этот факт основанием для возврата денег не является. Кроме того, Минпромторг пропустил срок исковой давности. Эксперты говорят, что отменить решение в апелляции в полном объеме будет непросто.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

С иском о взыскании средств с АО «Медисорб» федеральное Министерство промышленности и торговли обратилось в начале февраля этого года. Как следует из материалов дела, истец потребовал взыскать с общества в общей сложности 147 млн руб., 7,943 млн руб. из которых — штрафные санкции. В 2017 году пермская компания и Минпромторг заключили соглашение, по которому «Медисорб» получил из бюджета более 140 млн руб. на создание высокотехнологичного импортозамещающего производства лекарственных средств. Речь идет об ивабрадине, вилдаглиптине, ривароксабане, осельтамивире, а также о метформине. Изготавливать препараты АО должно было из собственных субстанций.

Фармацевтическое предприятие «Медисорб» основано в 1993 году, производит аналоги известных лекарств — дженерики. Как указано на сайте компании, в ее продуктовом портфеле — более 50 наименований препаратов и более 100 единиц продукции. «Медисорб» выпускает спазмолитики, лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа и других заболеваний. Консолидированная выручка за 2025 год превысила 4,7 млрд руб., что на 12% больше, чем годом ранее.

Как указало министерство, по условиям соглашения выпуск лекарств в оборот должен был начаться не позднее второго квартала 2020 года. В результате одна часть лекарств оказалась в продаже в четвертом квартале 2021 года, а другая — в четвертом квартале 2022-го. Вовремя в оборот был выпущен лишь ивабрадин. Кроме того, «Медисорб» не выполнил целевые показатели по получению выручки от продажи новых лекарств и увеличению их доли в общем объеме потребления. Согласно договору, в этом случае производитель должен вернуть субсидию в полном объеме и выплатить штраф.

«Медисорб» с претензиями чиновников не согласился. В ходе процесса представители компании настаивали, что полный возврат субсидии, согласно ст. 78 Бюджетного кодекса, возможен только при неправомерном получении субсидии, а также ее нецелевом использовании. В данном случае речь идет лишь о пропуске срока начала продажи лекарств. Кроме того, ответчик указывал, что досрочно не только вышел на целевые показатели по объему реализации, но и перевыполнил их. Так, с момента начала продаж объем реализации составил свыше 1,09 млрд руб., что на 24% выше планируемых показателей. В «Медисорбе» полагают также, что Минпромторг пропустил сроки исковой давности.

В итоге суд с доводами пермских фармацевтов согласился. Он указал в определении, что норма ст. 78 Бюджетного кодекса является императивной, то есть обязательной к исполнению. Таким образом, условия возврата субсидии не могут быть изменены или расширены, даже если стороны подписали соглашение. Первая инстанция согласилась и с доводами об исковой давности. Суд установил, что истец узнал о срыве сроков начала реализации препаратов еще в апреле 2021 года. Следовательно, трехлетний срок исковой давности истек весной 2024 года.

Старший юрист компании «Рустам Курмаев и партнеры» Владислав Гейтс говорит, что перспективы обжалования решения у Минпромторга осложнены тем, что суд отказал в иске сразу по двум самостоятельным основаниям. Для отмены решения министерству придется опровергнуть выводы как о неправомерности требований возврата субсидии, так и о пропуске исковой давности. «Часть решения об исковой давности выглядит более уязвимо. Суд связал начало течения срока с концом 2022 года, когда истек период реализации проекта, но одновременно указал, что срок достижения показателя по выручке еще не окончен. Апелляция может увидеть здесь внутреннее противоречие, ведь если срок исполнения не наступил, то и о нарушении права истец узнать не мог»,— пояснил эксперт. По его мнению, министерство также будет настаивать на том, что итоговая отчетность «Медисорба» рассмотрена лишь в 2024 году и именно тогда оно узнало о невыполнении условий соглашения.

«Решение суда выглядит довольно убедительно,— считает Александр Мингазов, старший юрист Forward Legal.— Однако беспокоит то, что иногда в таких делах суды считают исковую давность не с даты, когда профильное ведомство получило всю информацию о нарушении условий субсидии, а когда предполагаемое нарушение обнаружили другие проверяющие органы, например казначейство. Это может создать проблемы в апелляции».

Мария Сысоева