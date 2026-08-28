В Ульяновске за поставки поддельной «Кока-Колы» к большим срокам приговорены члены ОПГ

Заволжский районный суд Ульяновска в пятницу завершил оглашение приговора восьми участникам ОПГ, признанным виновными в организации преступного сообщества (ч. 1, 2 ст. 210, до 20 лет лишения свободы), в производстве и сбыте контрафактной продукции в особо крупном размере (п. «а», «б» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ, до шести лет лишения свободы), а также в незаконном использовании чужого товарного знака (ч. 3 ст. 180 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Это следует из информации, размещенной на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

Деятельность преступного сообщества была пресечена в результате совместной работы региональных управлений СК и ФСБ России. Как сообщают ведомства, следствием и судом установлено, что с июня 2023 года по январь 2025 года в одном из производственных помещений на 20-м проезде Инженерном (промзона Заволжского района Ульяновска) члены ОПГ организовали полный цикл круглосуточного производства фальсифицированных безалкогольных напитков под видом популярных зарубежных марок, таких как «Кока-Кола», «Пепси-Кола», «Фанта», «Липтон». В цехе на 20-м проезде Инженерном были размещены автоматические разливочные линии, позволяющие непрерывно производить розлив большого количества бутылок. По данным следствия, затем эти напитки сомнительного состава реализовывались через крупные торговые сети в различных регионах России как товар, экспортированный из стран ближнего зарубежья.

В ходе следствия силовиками было изъято свыше 140 тыс. бутылок контрафактной продукции с этикетками известных производителей. Стоимость только изъятой контрафактной продукции превышает 11млн руб.

В целях возмещения причиненного ущерба по ходатайству следователя судом на имущество одного из фигурантов наложен арест на сумму 18 млн рублей.

Подсудимые свою вину признали частично, не желая признавать виновность по самой тяжкой статье — по факту организации преступного сообщества. Тем не менее суд согласился с доводами обвинения и приговорил членов ОПГ к лишению свободы в колониях общего и строгого режима на сроки от семи до 15 лет со штрафами от 0,6 до 1,5 млн руб.

Андрей Васильев, Ульяновск