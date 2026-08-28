В Ульяновске полиция выясняет обстоятельства намеренного уничтожения зеленого фонда

Полиция Ульяновской области проводит проверку обстоятельств преднамеренного уничтожения взрослых тополей в Новом городе Заволжского района Ульяновска. Это следует из полученного в пятницу ответа Ульяновской межрайонной природоохранной прокуратуры (УМПП) на запрос «Ъ-Волга».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов / Коммерсантъ Фото: Сергей Титов / Коммерсантъ

Как ранее стало известно «Ъ-Волга», весной этого года неизвестными лицами были намеренно приведены к гибели четыре взрослых тополя на ул. Генерала Тюленева около дома №19 по обе стороны размещенной там автомобильной парковки перед коммерческим объектом. Следы преступления обнаружили общественные активисты. Экоактивистка, преподаватель иностранного языка Елена Сергеева 26 июня разместила на своей странице соцсети «ВКонтакте» фото и видео совершенно неожиданно погибших взрослых, прежде здоровых тополей, на которых у основания стволов видны многочисленные большие высверленные отверстия. По факту предполагаемого преступления она направила обращения в УМВД и природоохранную прокуратуру. Природоохранная прокуратура также перенаправила обращение в следственные органы УМВД и СКР для принятия процессуального решения по факту намеренного уничтожения зеленых насаждений и злоупотребления должностными полномочиями чиновниками при выдаче порубочного билета.

В УМПП полагают, что проверка пока еще продолжается, поскольку ни в прокуратуру, ни заявителю из УМВД сообщений о принятии процессуального решения пока не поступало. В УМВД на запрос «Ъ-Волга» пока не ответили.

Между тем, как следует из поступившего в августе ответа мэрии на запрос Елены Сергеевой, по обращению главы администрации Заволжского района Владислава Игонина городской центр по благоустройству направил в администрацию города письмо о выдаче разрешения на вырубку четырех засохших тополей. Комиссионное обследование показало, что тополя действительно высохли и уже представляют угрозу жителям района, в связи с чем следует выдать порубочный билет. Законность разрешения на вырубку подтвердила природоохранная прокуратура. Между тем комиссия управления по охране окружающей среды также обнаружила следы преступления — преднамеренных действий по уничтожению зеленых насаждений. Как отмечает мэрия, материалы по этому поводу были направлены материалы в УМВД для принятия процессуального решения, однако в июле УМВД ответило, что в возбуждении уголовного дела отказано «в связи с отсутствием события преступления».

Экозащитники обращают внимание на то, что следы преступления однозначны, что доказано видео- и фотоматериалами, это и сегодня явно видны на пока еще не спиленных тополях. Они надеются, что столь явное преступление все же будет раскрыто.

По информации открытых источников, стоимость ущерба от намеренного уничтожения одного взрослого тополя оценивается в 150-300 тыс. руб. То есть, общий ущерб составляет от 600 тыс. руб. до 1,2 млн руб. (ч. 4 ст. 261 УК РФ, до 10 лет лишения свободы).

Сергей Титов, Ульяновск