Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 31 августа

Австралийский доллар 61,5983
Английский фунт 116,2629
Белорусский рубль 28,1618
Гонконгский доллар* 10,9171
Дирхам ОАЭ 23,3086
Доллар США 85,6007
Евро 99,6820
Индийская рупия** 89,5766
Казахстанский тенге** 18,5163
Канадский доллар 61,7565
Китайский юань 12,7335
СДР 117,3526
Сингапурский доллар 67,3703
Турецкая лира* 17,8002
Украинская гривна* 19,2143
Шведская крона* 89,9373
Швейцарский франк 106,4421
Японская иена** 53,7153

*За 10. **За 100.