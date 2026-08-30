Черноземье 30.08.2026, 00:01 Официальные курсы валют ЦБ на 31 августа Австралийский доллар 61,5983 Английский фунт 116,2629 Белорусский рубль 28,1618 Гонконгский доллар* 10,9171 Дирхам ОАЭ 23,3086 Доллар США 85,6007 Евро 99,6820 Индийская рупия** 89,5766 Казахстанский тенге** 18,5163 Канадский доллар 61,7565 Китайский юань 12,7335 СДР 117,3526 Сингапурский доллар 67,3703 Турецкая лира* 17,8002 Украинская гривна* 19,2143 Шведская крона* 89,9373 Швейцарский франк 106,4421 Японская иена** 53,7153 *За 10. **За 100.