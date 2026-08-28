В Воронеже соратник криминального авторитета получил восемь лет за разбой

Железнодорожный райсуд Воронежа приговорил известного в криминальных кругах Игоря Михайловского («Колобок») к восьми годам колонии за разбой и незаконное хранение огнестрельного оружия (ч. 3 ст. 162 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ). По данным «Ъ-Черноземье», он был близок к вору в законе Олегу Плотникову, который скончался в 2021 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Как следует из сообщения объединенной пресс-службы судебной системы Воронежской области, Михайловского судили вместе с Севаком Овсепяном и Анатолием Черкашиным. Установлено, что в апреле 2024 года они незаконно проникли в одну из квартир дома по улице Федора Тютчева. Угрожая и избивая находившегося в ней человека, они потребовали пароль от его телефона и банковского приложения. Потерпевший перевел одному из нападавших 20 тыс. руб., после чего операции были заблокированы.

Тогда Черкашин отвел жертву разбоя к банкомату, где тот снял 158 тыс. руб. Эти деньги у пострадавшего забрали. Позже нападению подвергся еще один человек, который пришел в квартиру.

Оперативникам УФСБ удалось установить нападавших. При обысках дома у Михайловского было изъято оружие. По приговору суда Овсепян получил восемь лет колонии, а Черкашин — девять с половиной лет. Приговор в законную силу не вступил.

Неоднократно судимый Олег Плотников умер в возрасте 56 лет летом 2021 года. С 1993-го он имел статус «смотрящего» по Воронежу.

Владимир Зоркий