В Татарстане производство гексена-1 вывели на мощность 50 тысяч тонн в год

Производство гексена-1 на «Нижнекамскнефтехиме» (входит в СИБУР) вышло на проектную мощность 50 тыс. тонн в год. Об этом сообщила пресс-служба СИБУРа.

Первая товарная продукция была получена в августе 2025 года, с начала выпуска произведено 24 тыс. тонн. Отмечается, что выход на мощность обеспечит ежегодный объем гексена-1 для производства более 3,3 млн тонн специальных марок полиэтилена.

Инвестиции в проект составили 28,5 млрд рублей. Комплекс стал первым в России специализированным промышленным производством гексена-1. Разработка технологии велась с 2008 года. Пилотная проверка проходила в Томске, затем технология была масштабирована в Нижнекамске. При переходе от пилотной установки к промышленному комплексу масштаб технологии был увеличен в 180 раз.

Проект входит в инвестиционную программу СИБУРа в Татарстане до 2028 года объемом 600 млрд рублей.

Анар Зейналов