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День, с которого началась республика

30 августа Татарстан отмечает свой главный государственный праздник

30 августа Татарстана отмечает День Республики — главный государственный праздник , который ведет отсчет от 1990 года, когда Верховный Совет Татарской АССР принял Декларацию о государственном суверенитете. За эти десятилетия Татарстан прошел путь от провозглашения суверенитета до статуса одного из самых прогрессивных и экономически сильных регионов России. Сегодня республика уверенно выступает на мировой арене, принимая события высочайшего уровня: Универсиада, различные чемпионаты мира, саммит БРИКС. Памятные вехи, символы и люди — в фотогалерее «Ъ Волга-Урал».

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30 августа 1990 года Председатель Верховного Совета Татарской АССР Минтимер Шаймиев подписал Декларацию о государственном суверенитете Татарской Советской Социалистической Республики — документ № 334-XII, принятый Верховным Советом XII созыва. Согласно декларации, Татарская АССР преобразовывалась в Татарскую ССР, а затем и в Республику Татарстан; высшим органом государственной власти определялся Верховный Совет. В силу декларация вступила в день подписания, 30 августа 1990 года. На фото: Минтимер Шаймиев в день принятия Декларации.

30 августа 1990 года Председатель Верховного Совета Татарской АССР Минтимер Шаймиев подписал Декларацию о государственном суверенитете Татарской Советской Социалистической Республики — документ № 334-XII, принятый Верховным Советом XII созыва. Согласно декларации, Татарская АССР преобразовывалась в Татарскую ССР, а затем и в Республику Татарстан; высшим органом государственной власти определялся Верховный Совет. В силу декларация вступила в день подписания, 30 августа 1990 года. На фото: Минтимер Шаймиев в день принятия Декларации.

Фото: Архив Секретариата Государственного Советника РТ

21 марта 1992 года в Татарстане прошел референдум о государственном статусе республики. Жителям предложили ответить, согласны ли они, что Республика Татарстан — суверенное государство, субъект международного права, строящее свои отношения с Россией и другими республиками, государствами на основе равноправных договоров. Положительно ответили 61,4% проголосовавших при явке 82%. В ноябре 1992 года была введена новая Конституция Республики Татарстан, объявляющая ее суверенным государством. На фото: Минтимер Шаймиев в день референдума о государственном статусе Татарстана.

21 марта 1992 года в Татарстане прошел референдум о государственном статусе республики. Жителям предложили ответить, согласны ли они, что Республика Татарстан — суверенное государство, субъект международного права, строящее свои отношения с Россией и другими республиками, государствами на основе равноправных договоров. Положительно ответили 61,4% проголосовавших при явке 82%. В ноябре 1992 года была введена новая Конституция Республики Татарстан, объявляющая ее суверенным государством. На фото: Минтимер Шаймиев в день референдума о государственном статусе Татарстана.

Фото: Архив Секретариата Государственного Советника РТ

В августе 1994 года президент России Борис Ельцин совершил круиз по Волге на теплоходе «Россия». В Казани он встретился с президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым. По отзывам очевидцев, встреча отличалась небывалой теплотой. К визиту господин Ельцин подписал приказ о финансировании за счет федерального бюджета 30% стоимости реконструкции Казанского кремля и пообещал поддержать кредитование «КамАЗа». На фото: Борис Ельцин и Минтимер Шаймиев.

В августе 1994 года президент России Борис Ельцин совершил круиз по Волге на теплоходе «Россия». В Казани он встретился с президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым. По отзывам очевидцев, встреча отличалась небывалой теплотой. К визиту господин Ельцин подписал приказ о финансировании за счет федерального бюджета 30% стоимости реконструкции Казанского кремля и пообещал поддержать кредитование «КамАЗа». На фото: Борис Ельцин и Минтимер Шаймиев.

Фото: Михаил Козловский/Коммерсантъ

15 февраля 1994 года был подписан Договор между Российской Федерацией и Республикой Татарстан «О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий». Он, наряду с Конституцией Российской Федерации и Конституцией Республики Татарстан, послужил правовой основой формирования широко известной российско-татарстанской модели взаимоотношений. В том же году Минтимер Шаймиев вошел в первый состав Совета Федерации. На фото: Минтимер Шаймиев перед началом заседания Совета Федерации, 21 июня 1994 года.

15 февраля 1994 года был подписан Договор между Российской Федерацией и Республикой Татарстан «О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий». Он, наряду с Конституцией Российской Федерации и Конституцией Республики Татарстан, послужил правовой основой формирования широко известной российско-татарстанской модели взаимоотношений. В том же году Минтимер Шаймиев вошел в первый состав Совета Федерации. На фото: Минтимер Шаймиев перед началом заседания Совета Федерации, 21 июня 1994 года.

Фото: Эдди Опп / Коммерсантъ  /  купить фото

В июне 2000 года Казань готовилась к Сабантую — национальному празднику татар, который отмечается после завершения весенних полевых работ. На праздник прибыл президент России Владимир Путин: приглашение он получил лично от Минтимера Шаймиева. Гостями Сабантуя в тот год стали около тысячи VIP-гостей, в том числе шесть чрезвычайных и полномочных послов — из США, Италии, Индии, Египта, ОАЭ и Саудовской Аравии. На фото слева направо: Муртаза Рахимов, Минтимер Шаймиев, Владимир Путин, Фарид Мухаметшин и Камиль Исхаков во время встречи на татарской земле.

В июне 2000 года Казань готовилась к Сабантую — национальному празднику татар, который отмечается после завершения весенних полевых работ. На праздник прибыл президент России Владимир Путин: приглашение он получил лично от Минтимера Шаймиева. Гостями Сабантуя в тот год стали около тысячи VIP-гостей, в том числе шесть чрезвычайных и полномочных послов — из США, Италии, Индии, Египта, ОАЭ и Саудовской Аравии. На фото слева направо: Муртаза Рахимов, Минтимер Шаймиев, Владимир Путин, Фарид Мухаметшин и Камиль Исхаков во время встречи на татарской земле.

Фото: Михаил Козловский / Коммерсантъ  /  купить фото

25 марта 2001 года Минтимер Шаймиев в третий раз выиграл выборы президента Татарии. Впервые они прошли на альтернативной основе: помимо Шаймиева в выборах участвовали четыре кандидата. Основная интрига была исчерпана заранее: Кремль согласился с правом Шаймиева быть избранным на третий срок, а Госдума внесла соответствующие поправки в федеральное законодательство. На фото: Минтимер Шаймиев опускает бюллетень в урну для голосования.

25 марта 2001 года Минтимер Шаймиев в третий раз выиграл выборы президента Татарии. Впервые они прошли на альтернативной основе: помимо Шаймиева в выборах участвовали четыре кандидата. Основная интрига была исчерпана заранее: Кремль согласился с правом Шаймиева быть избранным на третий срок, а Госдума внесла соответствующие поправки в федеральное законодательство. На фото: Минтимер Шаймиев опускает бюллетень в урну для голосования.

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

12 августа 2004 года в Вене казанский «Рубин» обыграл местный «Рапид» со счетом 2:0. Это был первый матч второго квалификационного раунда Кубка УЕФА и первая игра казанской команды на европейском поле. Триумфальный дебют наблюдала группа болельщиков во главе с мэром Казани и президентом клуба Камилем Исхаковым, который признался, что волновался «как никогда в жизни». Впрочем, в ответной игре в Казани 26 августа «Рубин» проиграл 0:3 и завершил свое первое евротурне. На фото: эпизод матча с участием бразильского футболиста «Рубина» Орландо Калисто и игрока венского «Рапида» Себастьяна Мартинеса.

12 августа 2004 года в Вене казанский «Рубин» обыграл местный «Рапид» со счетом 2:0. Это был первый матч второго квалификационного раунда Кубка УЕФА и первая игра казанской команды на европейском поле. Триумфальный дебют наблюдала группа болельщиков во главе с мэром Казани и президентом клуба Камилем Исхаковым, который признался, что волновался «как никогда в жизни». Впрочем, в ответной игре в Казани 26 августа «Рубин» проиграл 0:3 и завершил свое первое евротурне. На фото: эпизод матча с участием бразильского футболиста «Рубина» Орландо Калисто и игрока венского «Рапида» Себастьяна Мартинеса.

Фото: Предоставлено пресс-службой ФК «Рубин»

24-30 августа 2005 года Казань отметила 1000-летие. К юбилею были построены Казанский метрополитен, мечеть Кул-Шариф, мост Миллениум, «Татнефть-арена», создан парк Тысячелетия; общая сумма строительства и реконструкции превысила 86 млрд рублей, в том числе 12 млрд — из федерального бюджета. 27 августа в Казани прошел саммит глав СНГ: президенты России, Татарстана и Казахстана Владимир Путин, Минтимер Шаймиев и Нурсултан Назарбаев открыли Казанский метрополитен. Над акваторией Казанки прошло авиашоу с участием «Русских витязей» и «Стрижей», было изготовлено рекордное угощение — чак-чак весом в тонну и площадью 13 квадратных метров, а завершил празднование самый крупный за всю историю города 1000-залповый салют. На фото: «Стрижи» над мечетью Кул-Шариф».

24-30 августа 2005 года Казань отметила 1000-летие. К юбилею были построены Казанский метрополитен, мечеть Кул-Шариф, мост Миллениум, «Татнефть-арена», создан парк Тысячелетия; общая сумма строительства и реконструкции превысила 86 млрд рублей, в том числе 12 млрд — из федерального бюджета. 27 августа в Казани прошел саммит глав СНГ: президенты России, Татарстана и Казахстана Владимир Путин, Минтимер Шаймиев и Нурсултан Назарбаев открыли Казанский метрополитен. Над акваторией Казанки прошло авиашоу с участием «Русских витязей» и «Стрижей», было изготовлено рекордное угощение — чак-чак весом в тонну и площадью 13 квадратных метров, а завершил празднование самый крупный за всю историю города 1000-залповый салют. На фото: «Стрижи» над мечетью Кул-Шариф».

Фото: Василий Александров / Коммерсантъ  /  купить фото

К 1000-летию Казани 27 августа 2005 года три президента Владимир Путин, Нурсултан Назарбаев и Минтимер Шаймиев торжественно открыли первый пусковой участок метрополитена из пяти станций протяженностью 8,7 км и первыми в качестве пассажиров проехались в «бирюзовом вагоне». Казанское метро до сих пор остается единственной подземкой, построенной после распада СССР. К 2026 году первая линия доросла до 11 станций, ее протяженность составляет 17,3 км. На фото: Нурсултан Назарбаев, Минтимер Шаймиев, Владимир Путин, Камиль Исхаков.

К 1000-летию Казани 27 августа 2005 года три президента Владимир Путин, Нурсултан Назарбаев и Минтимер Шаймиев торжественно открыли первый пусковой участок метрополитена из пяти станций протяженностью 8,7 км и первыми в качестве пассажиров проехались в «бирюзовом вагоне». Казанское метро до сих пор остается единственной подземкой, построенной после распада СССР. К 2026 году первая линия доросла до 11 станций, ее протяженность составляет 17,3 км. На фото: Нурсултан Назарбаев, Минтимер Шаймиев, Владимир Путин, Камиль Исхаков.

Фото: Архив Секретариата Государственного Советника РТ

12 апреля 2009 года в Казани завершился седьмой финальный матч Кубка Гагарина между местным «Ак Барсом» и ярославским «Локомотивом» — 1:0 в пользу хозяев. Так казанский клуб победил в серии с общим счетом 4:3 и стал первым обладателем главного трофея Континентальной хоккейной лиги, учрежденной годом ранее. Год спустя, 27 апреля 2010 года, команда повторила успех, обыграв в финале ХК МВД, снова с общим счетом 4:3. На фото: главный тренер команды «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов и игроки команды во время церемонии награждения.

12 апреля 2009 года в Казани завершился седьмой финальный матч Кубка Гагарина между местным «Ак Барсом» и ярославским «Локомотивом» — 1:0 в пользу хозяев. Так казанский клуб победил в серии с общим счетом 4:3 и стал первым обладателем главного трофея Континентальной хоккейной лиги, учрежденной годом ранее. Год спустя, 27 апреля 2010 года, команда повторила успех, обыграв в финале ХК МВД, снова с общим счетом 4:3. На фото: главный тренер команды «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов и игроки команды во время церемонии награждения.

Фото: Михаил Соколов / Коммерсантъ  /  купить фото

25 марта 2010 года Рустам Минниханов торжественно вступил в должность президента Республики Татарстан, принеся присягу на двух государственных языках республики — русском и татарском. Госсовет Татарстана 4 февраля наделил премьер-министра региона полномочиями президента единогласно. Первый президент республики Минтимер Шаймиев, руководивший Татарстаном 21 год, поздравил преемника. На фото: инаугурация Рустама Минниханова.

25 марта 2010 года Рустам Минниханов торжественно вступил в должность президента Республики Татарстан, принеся присягу на двух государственных языках республики — русском и татарском. Госсовет Татарстана 4 февраля наделил премьер-министра региона полномочиями президента единогласно. Первый президент республики Минтимер Шаймиев, руководивший Татарстаном 21 год, поздравил преемника. На фото: инаугурация Рустама Минниханова.

Фото: Михаил Соколов / Коммерсантъ  /  купить фото

6 июля 2013 года на новом стадионе «Казань-арена» прошла церемония открытия XXVII Всемирной летней Универсиады. Присутствовали более 45 тысяч зрителей, президент России Владимир Путин и президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Клод-Луи Галльен. В масштабном шоу «Отражение» было задействовано около 4 тысяч человек и 1,7 тысячи волонтеров. В соревнованиях приняли участие 11,7 тыс. спортсменов из 162 стран. Позже президент FISU признал казанскую Универсиаду лучшей в истории. На фото: церемония открытия на «Казань-Арене».

6 июля 2013 года на новом стадионе «Казань-арена» прошла церемония открытия XXVII Всемирной летней Универсиады. Присутствовали более 45 тысяч зрителей, президент России Владимир Путин и президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Клод-Луи Галльен. В масштабном шоу «Отражение» было задействовано около 4 тысяч человек и 1,7 тысячи волонтеров. В соревнованиях приняли участие 11,7 тыс. спортсменов из 162 стран. Позже президент FISU признал казанскую Универсиаду лучшей в истории. На фото: церемония открытия на «Казань-Арене».

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

С 24 июля по 9 августа 2015 года Казань принимала 16-й чемпионат мира по водным видам спорта под эгидой FINA — первый в истории России и СССР. Было разыграно рекордное число комплектов медалей (75), участвовали около 2,5 тыс. спортсменов из рекордных 190 стран. На футбольном стадионе «Казань Арена» впервые в истории мировых водных чемпионатов построили два временных 50-метровых бассейна. Позже глава FINA Хулио Маглионе назвал его лучшим в истории. На фото: соревнования на «Казань Арене».

С 24 июля по 9 августа 2015 года Казань принимала 16-й чемпионат мира по водным видам спорта под эгидой FINA — первый в истории России и СССР. Было разыграно рекордное число комплектов медалей (75), участвовали около 2,5 тыс. спортсменов из рекордных 190 стран. На футбольном стадионе «Казань Арена» впервые в истории мировых водных чемпионатов построили два временных 50-метровых бассейна. Позже глава FINA Хулио Маглионе назвал его лучшим в истории. На фото: соревнования на «Казань Арене».

Фото: Михаил Сербин / Коммерсантъ

В июне 2018 года Казань стала одним из городов, принимавших матчи чемпионата мира по футболу в России. На стадионе «Казань Арена» прошли шесть игр турнира. Среди них матчи Франции с Австралией (2:1), Ирана с Испанией (0:1), Польши с Колумбией (0:3) и Республики Кореи с Германией (2:0) в групповом этапе, а в плей-офф — Франции с Аргентиной (4:3) и Бразилии с Бельгией (1:2). Базовые лагеря в Казани разместили сборные Австралии и Японии. На фото: болельщики на матче чемпионата мира в Казани.

В июне 2018 года Казань стала одним из городов, принимавших матчи чемпионата мира по футболу в России. На стадионе «Казань Арена» прошли шесть игр турнира. Среди них матчи Франции с Австралией (2:1), Ирана с Испанией (0:1), Польши с Колумбией (0:3) и Республики Кореи с Германией (2:0) в групповом этапе, а в плей-офф — Франции с Аргентиной (4:3) и Бразилии с Бельгией (1:2). Базовые лагеря в Казани разместили сборные Австралии и Японии. На фото: болельщики на матче чемпионата мира в Казани.

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В 2022 году Россия отметила 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией. Центром наследия Волжской Булгарии является древний город Болгар, расположенный примерно в 200 километрах к югу от Казани. По решению президента России Владимира Путина празднование проводилось на государственном уровне и объединило более 70 мероприятий. «Принятие ислама во многом предопределило формирование уникальной российской цивилизации, соединяющей традиции Запада и Востока»,— подчеркнул тогда глава Татарстана Рустам Минниханов. На фото: Белая мечеть в Болгаре.

В 2022 году Россия отметила 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией. Центром наследия Волжской Булгарии является древний город Болгар, расположенный примерно в 200 километрах к югу от Казани. По решению президента России Владимира Путина празднование проводилось на государственном уровне и объединило более 70 мероприятий. «Принятие ислама во многом предопределило формирование уникальной российской цивилизации, соединяющей традиции Запада и Востока»,— подчеркнул тогда глава Татарстана Рустам Минниханов. На фото: Белая мечеть в Болгаре.

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ  /  купить фото

В июне 2024 года Казань принимала Спортивные игры БРИКС - крупнейшие в истории турнира. Было разыграно 387 комплектов медалей в 27 видах спорта, задействовано 17 спортивных объектов, участие приняли представители 53 стран. На проведение было выделено 1,8 млрд рублей. Игры рассматривались в России как альтернатива парижской Олимпиаде, куда российских атлетов допустили с ограничениями. На фото: гимнастка из Тайланда Пияда Пеераматукорн во время выступления.

В июне 2024 года Казань принимала Спортивные игры БРИКС - крупнейшие в истории турнира. Было разыграно 387 комплектов медалей в 27 видах спорта, задействовано 17 спортивных объектов, участие приняли представители 53 стран. На проведение было выделено 1,8 млрд рублей. Игры рассматривались в России как альтернатива парижской Олимпиаде, куда российских атлетов допустили с ограничениями. На фото: гимнастка из Тайланда Пияда Пеераматукорн во время выступления.

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ  /  купить фото

22–24 октября 2024 года Казань принимала XVI саммит БРИКС, ставшее крупнейшим международным мероприятием в истории России и первым с 2022 года такого масштаба. В город прибыли 36 делегаций. Среди участников — президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президенты Египта, ЮАР, Эфиопии и ОАЭ, а также генсек ООН Антониу Гутерриш. По итогам саммита была принята Казанская декларация, заявлена поддержка реформы ООН и создания платежной системы BRICS Pay. На фото: участники саммита в Казани.

22–24 октября 2024 года Казань принимала XVI саммит БРИКС, ставшее крупнейшим международным мероприятием в истории России и первым с 2022 года такого масштаба. В город прибыли 36 делегаций. Среди участников — президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президенты Египта, ЮАР, Эфиопии и ОАЭ, а также генсек ООН Антониу Гутерриш. По итогам саммита была принята Казанская декларация, заявлена поддержка реформы ООН и создания платежной системы BRICS Pay. На фото: участники саммита в Казани.

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

30 августа Татарстан отмечает День Республики и День города. В 2026 году на празднования направят около 45,5 млн рублей. Главная концертная программа пройдет у центра семьи «Казан». Зрителей ожидают выступления местных артистов, а также группы Uma2rman. Праздник завершит салют над Казанкой в 22:00. На фото: праздничный салют у Центра семьи «Казан» в честь Дня Республики Татарстан.

30 августа Татарстан отмечает День Республики и День города. В 2026 году на празднования направят около 45,5 млн рублей. Главная концертная программа пройдет у центра семьи «Казан». Зрителей ожидают выступления местных артистов, а также группы Uma2rman. Праздник завершит салют над Казанкой в 22:00. На фото: праздничный салют у Центра семьи «Казан» в честь Дня Республики Татарстан.

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

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30 августа 1990 года Председатель Верховного Совета Татарской АССР Минтимер Шаймиев подписал Декларацию о государственном суверенитете Татарской Советской Социалистической Республики — документ № 334-XII, принятый Верховным Советом XII созыва. Согласно декларации, Татарская АССР преобразовывалась в Татарскую ССР, а затем и в Республику Татарстан; высшим органом государственной власти определялся Верховный Совет. В силу декларация вступила в день подписания, 30 августа 1990 года. На фото: Минтимер Шаймиев в день принятия Декларации.

Фото: Архив Секретариата Государственного Советника РТ

21 марта 1992 года в Татарстане прошел референдум о государственном статусе республики. Жителям предложили ответить, согласны ли они, что Республика Татарстан — суверенное государство, субъект международного права, строящее свои отношения с Россией и другими республиками, государствами на основе равноправных договоров. Положительно ответили 61,4% проголосовавших при явке 82%. В ноябре 1992 года была введена новая Конституция Республики Татарстан, объявляющая ее суверенным государством. На фото: Минтимер Шаймиев в день референдума о государственном статусе Татарстана.

Фото: Архив Секретариата Государственного Советника РТ

В августе 1994 года президент России Борис Ельцин совершил круиз по Волге на теплоходе «Россия». В Казани он встретился с президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым. По отзывам очевидцев, встреча отличалась небывалой теплотой. К визиту господин Ельцин подписал приказ о финансировании за счет федерального бюджета 30% стоимости реконструкции Казанского кремля и пообещал поддержать кредитование «КамАЗа». На фото: Борис Ельцин и Минтимер Шаймиев.

Фото: Михаил Козловский/Коммерсантъ

15 февраля 1994 года был подписан Договор между Российской Федерацией и Республикой Татарстан «О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий». Он, наряду с Конституцией Российской Федерации и Конституцией Республики Татарстан, послужил правовой основой формирования широко известной российско-татарстанской модели взаимоотношений. В том же году Минтимер Шаймиев вошел в первый состав Совета Федерации. На фото: Минтимер Шаймиев перед началом заседания Совета Федерации, 21 июня 1994 года.

Фото: Эдди Опп / Коммерсантъ  /  купить фото

В июне 2000 года Казань готовилась к Сабантую — национальному празднику татар, который отмечается после завершения весенних полевых работ. На праздник прибыл президент России Владимир Путин: приглашение он получил лично от Минтимера Шаймиева. Гостями Сабантуя в тот год стали около тысячи VIP-гостей, в том числе шесть чрезвычайных и полномочных послов — из США, Италии, Индии, Египта, ОАЭ и Саудовской Аравии. На фото слева направо: Муртаза Рахимов, Минтимер Шаймиев, Владимир Путин, Фарид Мухаметшин и Камиль Исхаков во время встречи на татарской земле.

Фото: Михаил Козловский / Коммерсантъ  /  купить фото

25 марта 2001 года Минтимер Шаймиев в третий раз выиграл выборы президента Татарии. Впервые они прошли на альтернативной основе: помимо Шаймиева в выборах участвовали четыре кандидата. Основная интрига была исчерпана заранее: Кремль согласился с правом Шаймиева быть избранным на третий срок, а Госдума внесла соответствующие поправки в федеральное законодательство. На фото: Минтимер Шаймиев опускает бюллетень в урну для голосования.

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

12 августа 2004 года в Вене казанский «Рубин» обыграл местный «Рапид» со счетом 2:0. Это был первый матч второго квалификационного раунда Кубка УЕФА и первая игра казанской команды на европейском поле. Триумфальный дебют наблюдала группа болельщиков во главе с мэром Казани и президентом клуба Камилем Исхаковым, который признался, что волновался «как никогда в жизни». Впрочем, в ответной игре в Казани 26 августа «Рубин» проиграл 0:3 и завершил свое первое евротурне. На фото: эпизод матча с участием бразильского футболиста «Рубина» Орландо Калисто и игрока венского «Рапида» Себастьяна Мартинеса.

Фото: Предоставлено пресс-службой ФК «Рубин»

24-30 августа 2005 года Казань отметила 1000-летие. К юбилею были построены Казанский метрополитен, мечеть Кул-Шариф, мост Миллениум, «Татнефть-арена», создан парк Тысячелетия; общая сумма строительства и реконструкции превысила 86 млрд рублей, в том числе 12 млрд — из федерального бюджета. 27 августа в Казани прошел саммит глав СНГ: президенты России, Татарстана и Казахстана Владимир Путин, Минтимер Шаймиев и Нурсултан Назарбаев открыли Казанский метрополитен. Над акваторией Казанки прошло авиашоу с участием «Русских витязей» и «Стрижей», было изготовлено рекордное угощение — чак-чак весом в тонну и площадью 13 квадратных метров, а завершил празднование самый крупный за всю историю города 1000-залповый салют. На фото: «Стрижи» над мечетью Кул-Шариф».

Фото: Василий Александров / Коммерсантъ  /  купить фото

К 1000-летию Казани 27 августа 2005 года три президента Владимир Путин, Нурсултан Назарбаев и Минтимер Шаймиев торжественно открыли первый пусковой участок метрополитена из пяти станций протяженностью 8,7 км и первыми в качестве пассажиров проехались в «бирюзовом вагоне». Казанское метро до сих пор остается единственной подземкой, построенной после распада СССР. К 2026 году первая линия доросла до 11 станций, ее протяженность составляет 17,3 км. На фото: Нурсултан Назарбаев, Минтимер Шаймиев, Владимир Путин, Камиль Исхаков.

Фото: Архив Секретариата Государственного Советника РТ

12 апреля 2009 года в Казани завершился седьмой финальный матч Кубка Гагарина между местным «Ак Барсом» и ярославским «Локомотивом» — 1:0 в пользу хозяев. Так казанский клуб победил в серии с общим счетом 4:3 и стал первым обладателем главного трофея Континентальной хоккейной лиги, учрежденной годом ранее. Год спустя, 27 апреля 2010 года, команда повторила успех, обыграв в финале ХК МВД, снова с общим счетом 4:3. На фото: главный тренер команды «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов и игроки команды во время церемонии награждения.

Фото: Михаил Соколов / Коммерсантъ  /  купить фото

25 марта 2010 года Рустам Минниханов торжественно вступил в должность президента Республики Татарстан, принеся присягу на двух государственных языках республики — русском и татарском. Госсовет Татарстана 4 февраля наделил премьер-министра региона полномочиями президента единогласно. Первый президент республики Минтимер Шаймиев, руководивший Татарстаном 21 год, поздравил преемника. На фото: инаугурация Рустама Минниханова.

Фото: Михаил Соколов / Коммерсантъ  /  купить фото

6 июля 2013 года на новом стадионе «Казань-арена» прошла церемония открытия XXVII Всемирной летней Универсиады. Присутствовали более 45 тысяч зрителей, президент России Владимир Путин и президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Клод-Луи Галльен. В масштабном шоу «Отражение» было задействовано около 4 тысяч человек и 1,7 тысячи волонтеров. В соревнованиях приняли участие 11,7 тыс. спортсменов из 162 стран. Позже президент FISU признал казанскую Универсиаду лучшей в истории. На фото: церемония открытия на «Казань-Арене».

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

С 24 июля по 9 августа 2015 года Казань принимала 16-й чемпионат мира по водным видам спорта под эгидой FINA — первый в истории России и СССР. Было разыграно рекордное число комплектов медалей (75), участвовали около 2,5 тыс. спортсменов из рекордных 190 стран. На футбольном стадионе «Казань Арена» впервые в истории мировых водных чемпионатов построили два временных 50-метровых бассейна. Позже глава FINA Хулио Маглионе назвал его лучшим в истории. На фото: соревнования на «Казань Арене».

Фото: Михаил Сербин / Коммерсантъ

В июне 2018 года Казань стала одним из городов, принимавших матчи чемпионата мира по футболу в России. На стадионе «Казань Арена» прошли шесть игр турнира. Среди них матчи Франции с Австралией (2:1), Ирана с Испанией (0:1), Польши с Колумбией (0:3) и Республики Кореи с Германией (2:0) в групповом этапе, а в плей-офф — Франции с Аргентиной (4:3) и Бразилии с Бельгией (1:2). Базовые лагеря в Казани разместили сборные Австралии и Японии. На фото: болельщики на матче чемпионата мира в Казани.

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В 2022 году Россия отметила 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией. Центром наследия Волжской Булгарии является древний город Болгар, расположенный примерно в 200 километрах к югу от Казани. По решению президента России Владимира Путина празднование проводилось на государственном уровне и объединило более 70 мероприятий. «Принятие ислама во многом предопределило формирование уникальной российской цивилизации, соединяющей традиции Запада и Востока»,— подчеркнул тогда глава Татарстана Рустам Минниханов. На фото: Белая мечеть в Болгаре.

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ  /  купить фото

В июне 2024 года Казань принимала Спортивные игры БРИКС - крупнейшие в истории турнира. Было разыграно 387 комплектов медалей в 27 видах спорта, задействовано 17 спортивных объектов, участие приняли представители 53 стран. На проведение было выделено 1,8 млрд рублей. Игры рассматривались в России как альтернатива парижской Олимпиаде, куда российских атлетов допустили с ограничениями. На фото: гимнастка из Тайланда Пияда Пеераматукорн во время выступления.

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ  /  купить фото

22–24 октября 2024 года Казань принимала XVI саммит БРИКС, ставшее крупнейшим международным мероприятием в истории России и первым с 2022 года такого масштаба. В город прибыли 36 делегаций. Среди участников — президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президенты Египта, ЮАР, Эфиопии и ОАЭ, а также генсек ООН Антониу Гутерриш. По итогам саммита была принята Казанская декларация, заявлена поддержка реформы ООН и создания платежной системы BRICS Pay. На фото: участники саммита в Казани.

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

30 августа Татарстан отмечает День Республики и День города. В 2026 году на празднования направят около 45,5 млн рублей. Главная концертная программа пройдет у центра семьи «Казан». Зрителей ожидают выступления местных артистов, а также группы Uma2rman. Праздник завершит салют над Казанкой в 22:00. На фото: праздничный салют у Центра семьи «Казан» в честь Дня Республики Татарстан.

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ