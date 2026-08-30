День, с которого началась республика

В июне 2018 года Казань стала одним из городов, принимавших матчи чемпионата мира по футболу в России. На стадионе «Казань Арена» прошли шесть игр турнира. Среди них матчи Франции с Австралией (2:1), Ирана с Испанией (0:1), Польши с Колумбией (0:3) и Республики Кореи с Германией (2:0) в групповом этапе, а в плей-офф — Франции с Аргентиной (4:3) и Бразилии с Бельгией (1:2). Базовые лагеря в Казани разместили сборные Австралии и Японии. На фото: болельщики на матче чемпионата мира в Казани.

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ