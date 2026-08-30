День, с которого началась республика
30 августа Татарстан отмечает свой главный государственный праздник
30 августа Татарстана отмечает День Республики — главный государственный праздник , который ведет отсчет от 1990 года, когда Верховный Совет Татарской АССР принял Декларацию о государственном суверенитете. За эти десятилетия Татарстан прошел путь от провозглашения суверенитета до статуса одного из самых прогрессивных и экономически сильных регионов России. Сегодня республика уверенно выступает на мировой арене, принимая события высочайшего уровня: Универсиада, различные чемпионаты мира, саммит БРИКС. Памятные вехи, символы и люди — в фотогалерее «Ъ Волга-Урал».
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