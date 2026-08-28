Чистый убыток НЕФАЗа по МСФО вырос в 1,6 раза

Чистый убыток ПАО «НЕФАЗ», входящего в группу «КамАЗ», по МСФО в первом полугодии 2026 года вырос в 1,6 раза и составил 1,05 млрд рублей. Это следует из отчетности компании.

За аналогичный период прошлого года показатель составил 648,9 млн рублей.

Выручка предприятия за январь — июнь достигла 15,18 млрд рублей, увеличившись на 44,1% в годовом выражении. Себестоимость реализации выросла с 10,5 млрд до 15,5 млрд рублей, превысив выручку.

По итогам 2025 года чистый убыток НЕФАЗа составил 505,5 млн рублей, тогда как в 2024 году чистая прибыль составила 7,5 млн руб.

Анар Зейналов