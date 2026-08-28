Нападающий «Акрона» дисквалифицирован за грубый фол в матче с ЦСКА
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) применил санкции к нападающему тольяттинского «Акрона» Кевину Аревало. Футболист дисквалифицирован на два матча Кубка России за агрессивное поведение на поле. Об этом сообщает КДК РФС.
Игрок «Акрона» Кевин Аревало
Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ
Решение о наказании принято после матча второго тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Акроном» и московским ЦСКА. Встреча, прошедшая 18 августа 2026 года, завершилась победой тольяттинцев со счетом 1:0.
Инцидент произошел на 57-й минуте матча. После просмотра VAR судья удалил Аревало с поля за удар локтем полузащитника армейцев Матвея Кисляка. Примечательно, что именно Аревало забил единственный гол в матче.
По итогам рассмотрения эпизода КДК РФС принял решение дисквалифицировать футболиста на два матча Кубка России. Один из них будет исполнен реально, второй — условно. Также игроку назначен испытательный срок продолжительностью один год.