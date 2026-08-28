Нападающий «Акрона» дисквалифицирован за грубый фол в матче с ЦСКА

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) применил санкции к нападающему тольяттинского «Акрона» Кевину Аревало. Футболист дисквалифицирован на два матча Кубка России за агрессивное поведение на поле. Об этом сообщает КДК РФС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок «Акрона» Кевин Аревало

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Игрок «Акрона» Кевин Аревало

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Решение о наказании принято после матча второго тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Акроном» и московским ЦСКА. Встреча, прошедшая 18 августа 2026 года, завершилась победой тольяттинцев со счетом 1:0.

Инцидент произошел на 57-й минуте матча. После просмотра VAR судья удалил Аревало с поля за удар локтем полузащитника армейцев Матвея Кисляка. Примечательно, что именно Аревало забил единственный гол в матче.

По итогам рассмотрения эпизода КДК РФС принял решение дисквалифицировать футболиста на два матча Кубка России. Один из них будет исполнен реально, второй — условно. Также игроку назначен испытательный срок продолжительностью один год.

Георгий Портнов