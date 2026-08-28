В Оренбургской области 665 проб питьевой воды признали небезопасными

Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области подвело итоги контроля за качеством питьевой воды: за первое полугодие 2026 года сотрудники проверили 70 организаций, ответственных за водоснабжение и водоотведение. Всего за это время было выдано 69 предписаний, возбуждено 122 административных дела на общую сумму штрафов 889,1 тыс. руб. В суды направлен 41 иск, 24 из которых удовлетворены, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Лабораторные исследования показали, что из 14 тыс. проб питьевой воды 665 не соответствовали гигиеническим нормативам — это 4,7% от общего объема. Основная доля нарушений приходится на санитарно-химические показатели: из 5,3 тыс. исследованных проб не прошли проверку почти 11%. По микробиологии отклонения минимальны — всего 0,2%. На радионуклиды приходится 6,6% несоответствий.

В Роспотребнадзоре пояснили, что для подземных вод в регионе характерно повышенное содержание природных макроэлементов: жесткости, минерализации, хлоридов, нитратов, железа и марганца. Техническую воду вместо питьевой, по данным ведомства, не подавали.

Яна Вежлева