Замминистра обороны Евкуров проверил подготовку военных в Нижегородской области

Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров проверил боевую подготовку военных в Нижегородской области, сообщили в Минобороны РФ. Совместные действия по решению задач в зоне СВО штурмовики, расчеты беспилотных авиасистем и мобильные огневые группы отработали в Центре боевой подготовки.

Операторы БПЛА тренировались вести разведку с воздуха и бить по целям FPV-дронами, а также эвакуировать раненых на роботизированных платформах и подвозить боеприпасы. Мобильные огневые группы уничтожали воздушные цели с помощью БМП-2М, зенитно-стрелковых установок «Шилка» и дронов-перехватчиков, а штурмовики тренировались в тактике скрытного захода на позиции противника на мототехнике, уточнили в министерстве.

Также Юнус-Беку Евкурову представили перспективные образцы беспилотных систем. «Мы готовим и довольно успешно сегодня используем подразделения FPV-перехватчиков на скоростях от 200 км/ч и наращиваем технологии в сочетании с оружием, элементами ИИ, ночными приборами, прицелами и целеуказателями», — отметил заместитель министра.

Владимир Зубарев