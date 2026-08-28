Глава Прикамья посетил производственные площадки в Куединском округе

Во время рабочего выезда в Куединский округ губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил компанию «Восход» и Куединский мясокомбинат. Глава региона познакомился с производством и обсудил с руководителями планы дальнейшего развития. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства. Фото: пресс-служба краевого правительства.

Компания «Восход» работает в Куеде 15 лет. Бизнес начинался с продажи сельскохозяйственных запчастей и техники, а в 2021 году предприятие освоило производство комплектующих для тракторов. Сегодня здесь выпускают кабины, погрузчики, грабли, капоты для различных моделей сельхозтехники. В 2024 году компания получила льготный микрозаем Микрофинансовой компании Пермского края в размере 5 млн руб. на пополнение оборотных средств. Благодаря региональным мерам поддержки предприятие обновило производственную базу и приобрело новое оборудование.

Куединский мясокомбинат занимается переработкой мяса и выпуском мясной продукции и полуфабрикатов. В ассортименте — более 300 наименований продукции из свинины, говядины и мяса птицы. Ежедневный выпуск продукции составляет 40 тонн. Сырье поступает в том числе от сельхозпроизводителей Пермского края, а готовая продукция реализуется в Прикамье и соседних регионах. Комбинат успешно модернизировал производственные мощности и развил выпуск колбасной продукции, полуфабрикатов и замороженных продуктов.

Дмитрий Махонин отметил, что развитие местных производств важно для экономики муниципалитетов, сохранения рабочих мест и подготовки кадров. Регион продолжит поддерживать предприятия, которые модернизируют производство и расширяют выпуск продукции.