5 участков дорог отремонтируют дополнительно в Ижевске за счет экономии

Пять дополнительных проблемных участков дорог отремонтируют в Ижевске за счет полученной экономии средств. Об этом в эфире телеканала «Ижевск» 27 августа рассказал глава города Дмитрий Чистяков, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Соколов Фото: Дмитрий Соколов

Всего на этот год было запланировано отремонтировать 16 участков, из них половина уже прошли приемку, еще шесть объектов завершат до 1 сентября.

«При выполнении работ за лето сформировалась экономия, что позволит нам в этом сезоне дополнительно сделать еще пять самых проблемных участков. Это улица Бородина от Горького до Милиционной, улица Милиционная до переулка Широкого, улица Выставочная от кольца РКБ до Новоярушкинской, улица Оружейника Драгунова от Клубной до Мужвайской и Новоажимова от Азина до Восьмой»,— пояснил Дмитрий Чистяков.

При этом он отметил, что при проведении ремонта всплывают ситуации, которые влияют на график работ. В частности, на улице Нижней гидравлические испытания «Т Плюс» выявили дефекты сети, поэтому дорожные работы остановили до завершения ремонта теплосети. Асфальтирование проезда Орджоникидзе пришлось перенести на следующий сезон, так как по итогам гидравлических испытаний участок теплотрассы под дорогой поставлен в план на техперевооружение в 2027 году. На улице Новая Восьмая ремонт также выполняется с задержкой из-за обнаружения неучтенных подземных коммуникаций.