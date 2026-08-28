В Ульяновске предпринимателя поймали на торговле сыром без маркировки

Предпринимателя из Ульяновска уличили в продаже немаркированной молочной продукции. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Проверка показала, что в торговой точке индивидуального предпринимателя продавался сыр, на упаковке которого отсутствовали сведения о производителе, составе продукта и сроке годности. Отсутствие обязательной информации может говорить о потенциальной опасности продукции для потребителей.

Небезопасный товар изъяли из оборота. Материалы дела были переданы в Арбитражный суд Ульяновской области. Он признал предпринимателя виновным в нарушении требований технических регламентов к продукции (ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ) и назначил наказание в виде предупреждения.

Георгий Портнов