НОВИКОМ поможет оснастить лаборатории для школьников в ЛНР

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех), Воронежское региональное отделение Союза машиностроителей России и благотворительный фонд «Отечество» создадут современные инженерные лаборатории в школах Луганской Народной Республики. В новых образовательных пространствах ребята смогут знакомиться с профессиями технического профиля, осваивать практические навыки и работать с современным оборудованием.

Фото: АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

НОВИКОМ примет участие в реализации двух образовательных проектов в ЛНР — «Готов к обороне» и «Готов к труду». В рамках проекта «Готов к обороне» образовательные учреждения Новопсковского и Белокуракинского районов ЛНР получат оборудование для создания специализированных лабораторий. В них будут проводиться занятия по работе с современными техническими устройствами. Еще одна совместная программа — «Готов к труду» — предусматривает оснащение школ региона лабораториями по мехатронике, робототехнике и программной инженерии.

«НОВИКОМ с большим желанием поддерживает инициативы фонда «Отечество» и Воронежского СоюзМаш, которые открывают школьникам доступ к самому современному оборудованию, делают дополнительное образование интереснее и содержательнее. Надеемся, что занятия в новых лабораториях помогут ребятам не только получить полезные знания и практические навыки, но и лучше понять свои интересы и определиться с выбором будущей профессии», — подчеркнул управляющий офисом банка НОВИКОМ в Воронеже Илья Лазукин.

Реализация перспективных проектов в ЛНР будет проходить при участии руководителя аппарата Воронежского отделения СоюзМаш Алексея Савоськина, директора фонда «Отечество» Виктора Ильина и представителей НОВИКОМа.

«Все, что мы делаем сегодня для образования детей, в конечном итоге работает на их будущее. У каждого ребенка должна быть возможность попробовать себя в разных сферах, понять свои интересы и наметить траекторию дальнейшего обучения», — отметил директор благотворительного фонда «Отечество» Виктор Ильин.

Совместная работа НОВИКОМа, Воронежского регионального отделения СоюзМаш России, куратором которого является Председатель Правления банка Елена Георгиева, и фонда «Отечество» ведется в рамках соглашений с администрациями Белокуракинского и Новопсковского районов. Социальные инициативы являются частью масштабной благотворительной акции «Всегда рядом» Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям.

Ранее стороны реализовали проект «Индустриальный класс» на базе домов творчества детей и юношества. Для детей были созданы мастерские с техническим оборудованием, где под руководством педагогов они развивают инженерное мышление и осваивают рабочие навыки.

Отдельное направление совместной работы связано с сохранением исторической памяти и благоустройством значимых общественных пространств территорий ЛНР. В 2025 году в рамках проекта «Наследие великих» была оказана помощь в восстановлении памятников и братских могил, а также в развитии музеев Белокуракинского района.

*** АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) — на уровне «AA+» со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности — финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

*** Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации Ростех и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО.В структуру «РТ-Финанс» входят дочерний банк Госкорпорации НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

*** Госкорпорация Ростех — крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В состав корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Стратегия развития Корпорации до 2036 года направлена на дальнейшее развитие оборонного производства, военно-технического сотрудничества с другими государствами, увеличение доли гражданской продукции, создание новых частно-государственных партнерств. Консолидированная выручка в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»