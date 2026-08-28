ФАС выявила признаки поддержания монопольно высоких цен ООО «Медногорский медно-серный комбинат»

ФАС России выявила признаки установления и поддержания монопольно высоких цен на продукцию в 2024-2025 гг ООО «Медногорский медно-серный комбинат», АО «Среднеуральский медеплавильный завод», АО «Святогор» (все входят в ГК «БизнесГлобус») и АО «Карабашмедь». Об этом сообщает УФАС России по Оренбургской области.

ФАС России проанализировала средневзвешенные цены и себестоимость производства серной кислоты, а также объемы продаж и изменения прибыли нескольких компаний.

В ведомстве уточняют, что служба возбудила дела в отношении компаний за нарушение п.1 ч.1. ст.10 ФЗ 135-ФЗ (о защите конкуренции). Компании занимают доминирующее положение на оптовом рынке серной кислоты.

Руфия Кутляева