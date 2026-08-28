Эксперт назвал опасные ошибки при сушке промокшего смартфона

Попытка быстро высушить промокший смартфон или наушники может навредить устройству сильнее самой влаги. Технику нельзя сушить феном, класть на батарею или оставлять под прямыми солнечными лучами, рассказал руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования МегаФона Александр Джакония.



Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

По его словам, сильный нагрев способен повредить внутренние компоненты. Не стоит и класть смартфон в рис: мелкие частицы могут попасть в разъемы. Пытаться удалить воду ватной палочкой, салфеткой или другим предметом также не следует — так можно повредить контакты.

Еще одна ошибка — сразу подключать промокший смартфон или зарядный кейс к питанию. Заряжать устройство можно только после полного высыхания. Если предупреждение о влаге не исчезает, зарядка не начинается, звук остается приглушенным, под камерой виден конденсат, а устройство нагревается, выключается или перезагружается, его лучше показать специалистам.

ПАО «МегаФон»