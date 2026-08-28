Россиянам посоветовали закрыть доступ к личным данным перед ремонтом смартфона
Перед ремонтом смартфона следует создать резервную копию данных, удалить конфиденциальную информацию, выйти из аккаунтов, сделать полный сброс до заводских настроек». Об этом рассказал Борис Лопатин, старший эксперт по расследованию фрод-инцидентов МегаФона.
«Даже если речь идет только о замене экрана, аккумулятора или разъема, мастеру может потребоваться включить и протестировать устройство. При этом разблокированный смартфон в руках незнакомого человека открывает доступ не только к фотографиям и перепискам, но и к вашей электронной почте, рабочим документам, банковским приложениям и кодам подтверждения из СМС», — отметил эксперт.
В первую очередь он посоветовал сохранить данные в облаке или на компьютере. После создания резервной копии важно проверить дату последней синхронизации и убедиться, что фотографии, контакты, заметки и нужные документы действительно сохранились. Далее необходимо выйти из ваших аккаунтов и выполнить полный сброс устройства до заводских настроек. В любом случае не следует рассчитывать, что во время ремонта информация обязательно останется на устройстве: при замене системной платы, восстановлении программного обеспечения или диагностике смартфон могут сбросить до заводских настроек. Производители также предупреждают, что после обслуживания устройство может вернуться очищенным.
«Физическую SIM-карту и карту памяти перед передачей телефона необходимо извлечь. Если в устройстве используется электронная сим-карта, временно удалите профиль через настройки сети», — добавил Борис Лопатин.
На некоторых смартфонах доступен режим ремонта или обслуживания. Производители заявляют, что он создаёт отдельную среду для диагностики и закрывает мастеру доступ к фотографиям, сообщениям, аккаунтам и установленным пользователем приложениям. Название функции и порядок ее включения зависят от производителя и версии операционной системы, поэтому искать ее следует в разделах «Безопасность», «Обслуживание устройства» или «Система». Например, на поддерживаемых устройствах Galaxy режим обслуживания доступен начиная с Android 13, а на совместимых смартфонах Pixel режим ремонта запускает отдельную защищенную среду с ограниченными функциями.
При этом наиболее надежный вариант — после создания резервной копии сбросить устройство до заводских настроек, поскольку специальный режим обслуживания не гарантирует 100% защиту данных на устройстве. «Пароли от основного аккаунта, электронной почты, мессенджеров и банковских приложений сотруднику сервиса сообщать нельзя. Нельзя передавать и постоянный код блокировки. Если разблокировка требуется для проверки неисправности, безопаснее ввести код самостоятельно и присутствовать лично при диагностике», — подчеркнул эксперт.
После возврата смартфона специалист рекомендует сменить код разблокировки, а также убедиться, что на телефоне не появились неизвестные приложения или профили управления, и просканировать устройство антивирусным ПО.
ПАО «МегаФон»
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