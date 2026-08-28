Росгосстрах в Удмуртии выплатил более 7 млн рублей за грузовик Sinotruck

Филиал Росгосстраха в Удмуртии выплатил страховое возмещение региональной компании за грузовой автомобиль Sinotruck Sitrak («Синотрак Ситрак»). Водитель грузовика не справился с управлением, столкнувшись на трассе с другим участником движения. После ДТП эксперты признали тотальную гибель Sinotruck.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

Грузовик Sinotruck (Sitrak) был приобретен в лизинг и застрахован в Росгосстрахе по программе «Бизнес-авто». Случай был признан страховым, Росгосстрах выплатил лизинговой компании страховое возмещение в размере 7,1 млн руб.

«Для компаний, развивающих свой автопарк через лизинг, страхование каско — это не опция, а критически важный элемент финансовой модели,— рассказывает директор филиала Росгосстраха в Удмуртии Ольга Заровняева.— Многие предприниматели воспринимают страхование лизингового транспорта как лишнюю статью расходов, забывая порой, что лизинг — это обязательство, которое не исчезает, если машина попала в аварию. Если грузовик выходит из строя, платежи лизинговой компании продолжаются, а то же время доходы от перевозок обнуляются. Вот тут и возникает опасная ловушка: расходы растут, а выручки нет. Страхование каско в данном случае — это “подушка безопасности” для перевозчика, которая закрывает разрыв между остановкой работы и моментом, когда компания сможет приобрести новый транспорт. Мы рекомендуем рассматривать полис как часть операционных расходов, которые страхуют компанию от самого неприятного сценария — остановке бизнеса из-за одной ошибки водителя или непредвиденного случая на дороге».

Ольга Заровняева напомнила, что в Росгосстрахе стараются сделать процесс урегулирования страхового случая по каско проще, комфортнее и быстрее для клиентов. Удовлетворенность страхователей процессом урегулирования — один из ключевых показателей, по которым в компании оценивают качество работы. И опросы клиентов Росгосстраха показывают, что уже на протяжении длительного времени CSI (Customer Satisfaction Index, индекс удовлетворенности клиентов) в каско находится на уровне 8,4 по 10-балльной шкале.