обновлено 15:36
В Прикамье возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство фельдшера скорой помощи
СУ СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство фельдшера скорой медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено, что 27 августа 2026 года в поселке Яйва Александровского округа местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, во время оказания ему медицинской помощи фельдшером, выхватил из его сумки ножницы и нанес ему удары в грудь и шею. Фельдшеру своевременно оказали медицинскую помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.